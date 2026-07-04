Chồng vay mượn khắp nơi để chữa ung thư cho vợ, nợ chưa trả hết đã bàng hoàng nhận tin dữ

Gia đình vợ chồng anh Trần Văn Sinh và chị Cấn Thị Hưởng (xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) là một trong những hoàn cảnh đặc biệt phải điều trị ung thư tại Bệnh viện K. Cả hai đều mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi gia đình thuộc diện cận nghèo, tài sản đã bán hết.

Biến cố đầu tiên xảy đến vào đầu năm 2024 khi chị Hưởng thường xuyên đau tức vùng ngực. Sau nhiều ngày chắt chiu, vay mượn mới có tiền đi khám, chị được chuyển lên Bệnh viện K và nhận kết quả mắc ung thư vú.

Tin dữ khiến cả gia đình suy sụp. Chị được chỉ định phẫu thuật và sau đó phải điều trị bằng thuốc nội tiết, tái khám định kỳ.

Để có tiền cứu vợ, anh Trần Văn Sinh gõ cửa khắp họ hàng, làng xóm, vay mượn từng khoản nhỏ lo chi phí phẫu thuật và điều trị. Anh chỉ mong vợ vượt qua được bệnh tật để gia đình sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Vợ chồng anh Trần Văn Sinh và chị Cấn Thị Hưởng.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Chưa kịp trả hết nợ cứu vợ, anh Sinh lại phát hiện mắc ung thư thực quản.

Đầu năm 2026, khi khoản nợ sau đợt điều trị của vợ vẫn còn đè nặng, sức khỏe anh Sinh bất ngờ suy kiệt. Anh liên tục ho kéo dài, nuốt nghẹn, sụt cân nhanh chóng. Sau khi khám tại tuyến dưới, anh được chuyển lên Bệnh viện K.

Kết quả nội soi phát hiện khối u thực quản. Sinh thiết xác định anh mắc ung thư thực quản giai đoạn tiến triển (cT3N2M1).

Khoảnh khắc cầm tờ kết quả xét nghiệm, cả hai vợ chồng như rơi vào tuyệt vọng. Gia đình vốn đã nghèo, giờ cùng lúc phải đối mặt với hai bệnh án ung thư.

Sau khi được các bác sĩ và người thân động viên, anh Sinh được phẫu thuật mở thông dạ dày để nuôi dưỡng và điều trị hóa chất tại Khoa Nội 3, Bệnh viện K.

Cầm bệnh án của chồng trên tay, chị Hưởng nghẹn ngào: "Tôi từng chỉ mong một mình mình chịu bệnh để chồng còn khỏe mạnh, làm chỗ dựa cho gia đình. Không ngờ giờ cả hai đều mắc ung thư. Nhìn chồng đau đớn trong khi không đủ tiền điều trị, tôi thực sự bất lực".

Bán hết tài sản vẫn kiên trì điều trị

Để có tiền chữa bệnh, gia đình chị Hưởng đã bán hết đàn lợn, đàn gà và cả chiếc xe máy cũ. Người con trai lớn sinh năm 2004 phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ mưu sinh, trong khi người con trai thứ hai mới học lớp 7 vẫn còn cần sự chăm sóc của cha mẹ.

Trước khi mắc bệnh, thu nhập ít ỏi từ nghề nông của anh chị cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Từ ngày bệnh tật ập đến, anh Sinh hoàn toàn mất khả năng lao động. Khối u thực quản khiến anh phải nuôi ăn qua đường mở thông dạ dày, sức khỏe suy kiệt, không thể làm việc.

Gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Hưởng. Dù vẫn đang điều trị ung thư vú, chị phải cố gắng đi làm công nhân vệ sinh tại Thạch Thất (Hà Nội) để có thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Sinh chia sẻ trong nước mắt: "Hai vợ chồng đã vay mượn khắp nơi để chi trả tiền thuốc ngoài bảo hiểm và sinh hoạt hằng ngày. Đến nay số nợ đã khoảng 250 triệu đồng. Chúng tôi phải chuyển xuống ở nhờ nhà mẹ vợ tại Thạch Thất để thuận tiện đi điều trị ở Bệnh viện K".

Cần cơ hội được tiếp cận phác đồ điều trị tốt hơn

Theo ThS.BSNT Hoàng Ngọc Giáp, Khoa Nội 3, Bệnh viện K - bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Sinh, sau khi đánh giá giai đoạn bệnh và các dấu ấn sinh học, bệnh nhân có chỉ định điều trị bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp hóa chất.

Đây được xem là phác đồ mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất đối với trường hợp của anh. Tuy nhiên, chi phí thuốc miễn dịch lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng của gia đình.

"Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, bệnh nhân hiện chỉ có thể điều trị hóa chất đơn thuần. Sau ba chu kỳ sẽ đánh giá lại đáp ứng để quyết định hướng điều trị tiếp theo", bác sĩ Giáp cho biết.

Phía trước vợ chồng anh Trần Văn Sinh và chị Cấn Thị Hưởng vẫn là hành trình điều trị đầy gian nan. Sau nhiều lần vay mượn, bán hết tài sản và dốc cạn mọi nguồn lực, điều duy nhất giúp anh chị tiếp tục bám víu vào hy vọng lúc này là sự sẻ chia của cộng đồng.

Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp đôi vợ chồng nghèo có thêm cơ hội được điều trị, giảm bớt gánh nặng chi phí và kéo dài sự sống.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: - Chủ tài khoản: Cấn Thị Hưởng - Số tài khoản: 978161723, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn