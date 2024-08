Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Ban tổ chức và các nhà tài trợ chúc mừng, trao cúp vô địch cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Trải qua 30 trận đấu, Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024 đã tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận Chung kết là Bắc Ninh và Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, cầu thủ hai đội cống hiến cho khán giả một cuộc tranh tài sôi động, hấp dẫn và kịch tính. Sông Lam Nghệ An với nhiều cầu thủ kỹ thuật triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên Bắc Ninh có đấu pháp hợp lý khi chơi áp sát, chủ động ngăn chặn từ xa những đường tấn công của đối phương, tổ chức phản công nhanh, đáp trả bằng những cơ hội nguy hiểm. Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu thì phút 39, thủ thành Lưu Gia Bảo bên phía Sông Lam Nghệ An có một pha phát bóng nhanh, lực bóng mạnh đập đất ngay sát khung thành vượt qua tay thủ môn làm tung lưới Bắc Ninh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội Bắc Ninh

Ban tổ chức trao cúp vô địch Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024 cho đội Sông Lam Nghệ An. Bắc Ninh với màn trình diễn xuất sắc tại giải đạt giải Nhì và Giải phong cách Milo. Thái Nguyên và Việt Hùng Thanh Hóa đồng giải Ba.

Đội hình 10 cầu tiêu biểu của giải có sự góp mặt của 3 cầu thủ Bắc Ninh

Bên cạnh các giải tập thể, Ban Tổ chức trao các giải cá nhân: Cầu thủ Võ Đức Anh (Sông Lam Nghệ An) đoạt giải vua phá lưới; cầu thủ Lưu Gia Bảo (Sông Lam Nghệ An) đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất; cầu thủ Lô Bá Duẩn (Sông Lam Nghệ An) đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. Bắc Ninh có 3 cầu thủ nằm trong danh sách các cầu thủ tiêu biểu của vòng chung kết (tổng số 10 cầu thủ).

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: baobacninh.com.vn