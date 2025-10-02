Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại xã Lũng Cú

Trước đó, khoảng 6h30’ sáng 30/9, vạt đồi cao vài chục mét từ phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú sạt xuống, vùi lấp 6 ngôi nhà khiến 4 nạn nhân bị vùi lấp.

Thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất đã được tìm thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Mặc dù trời mưa rất to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, địa hình dốc núi, nền đất xốp và trơn trượt, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất song các CBCS lực lượng Công an Tuyên Quang khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, triển khai phương án nhanh chóng tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, khu vực xã Lũng Cú vẫn có mưa, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Công an Tuyên Quang vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm người mất tích.

Tác giả: Hồng Hạnh - Lý Lan

Nguồn tin: cand.com.vn