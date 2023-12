Nghệ An: Chủ đầu tư “bỏ quên” hàng nghìn m2 “đất vàng” ở thị xã Cửa Lò?

Đáng nói, mặc dù được tỉnh Nghệ An hết sức “ưu ái” cho gia hạn thời gian hoàn thành thêm 24 tháng từ ngày 18/3/2022. Vậy nhưng, cho đến nay, đơn vị chủ đầu tư vẫn “ngó lơ”, không chịu triển khai thi công thực hiện xong các hạng mục như đã cam kết. Điều này đã khiến hơn 8.000 m2 “đất vàng” nơi phố biển Cửa Lò bị bỏ hoang phí, cỏ dại, cây cối mọc um tùm, mất cảnh quan môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đang rất băn khoăn, liệu rằng chỉ còn vẻn vẹn hơn 4 tháng nữa là hết hạn, dự án này có kịp hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra hay lại tiếp tục “được” thêm thời hạn?!

“Ôm” hàng nghìn m2 đất rồi “bỏ hoang”

Nắm giữ khoảng 8.500m2 “đất vàng” nơi phố biển Cửa Lò, dự án Trung tâm thương mại (TTTM) Tân Thắng được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo thị xã theo chiều hướng tích cực, tạo “điểm nhấn” phát triển kinh tế địa phương. Bởi thời điểm cách đây hơn 7 năm về trước, chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng dự án để kinh doanh các loại mặt hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu; đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân địa phương và khu vực lân cận, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Vậy nhưng, trên thực tế thì lại khác xa so với viễn cảnh đẹp đó. Theo ghi nhận của PV, thời điểm hiện tại, dự án TTTM Tân Thắng vẫn đang nằm im lìm trên giấy, chưa có bất cứ động thái nào thể hiện chủ đầu tư đang tiến hành triển khai thi công thực hiện để hoàn thành tất cả các hạng mục như đã cam kết. Điều này đã gây ra sự bất bình trong dư luận; còn người dân địa phương thì mong muốn, thiết tha các cơ quan chức năng liên quan sớm loại bỏ dự án “bánh vẽ” nói trên.

Quay trở về cách đây hơn 7 năm trước, dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò được ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 432/QĐ-UBND.CNTM ngày 27/1/2016; với tổng mức vốn đầu tư lên đến 20 tỷ đồng. Dự án được giao cho Công ty TNHH TM Tân Thắng, địa chỉ tại số 1A, đường Lê Huân, phường Vinh Tân, TP Vinh làm chủ đầu tư; người đại diện pháp luật thời điểm bấy giờ là ông Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐTV.

Hơn 7 năm trôi qua, dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò vẫn chỉ là bãi đất hoang phế, cây cối, cỏ dại mọc um tùm

Chỉ gần 4 tháng sau đó, ngày 19/5/2016, dự án này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Dựa theo quyết định ban hành, tổng diện tích quy hoạch dự án TTTM Tân Thắng khoảng hơn 8.000m2, bao gồm các hạng mục: Xây dựng 1 TTTM và văn phòng làm việc cao 5 tầng, diện tích khoảng 5.000m2; 1 nhà ăn và ở của cán bộ, nhân viên cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 500m2 cùng nhiều hạng mục phụ khác, đơn cử như nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, sân vườn và cây xanh…

Với những hạng mục nêu trên, tỉnh đề nghị Công ty TNHH TM Tân Thắng thực hiện dự án trong vòng 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư và bằng 100% vốn tự có. Thời gian hoạt động của dự án 40 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngày 23/10/2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định số 645 về việc cho Công ty TNHH TM Tân Thắng thuê 8.213m2 đất tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò để thực hiện dự án. Thời hạn cho thuê đất đến hết năm 2056 với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Ngày 12/02/2018, công ty này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã số CH 314723.

Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày được tạo điều kiện chấp thuận chủ trương, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay dự án TTTM Tân Thắng với quy mô khoảng 8.500m2 vẫn chỉ là một bãi đất trống, đầy hoang phế, cây cối và cỏ dại mọc um tùm.

Các hạng mục chính của dự án được phê duyệt trong quy hoạch, bao gồm: TTTM và văn phòng làm việc cao 5 tầng, diện tích 2.750m2; Trung tâm kinh doanh hàng hải sản, cao 3 tầng, diện tích 890m2 cùng các công trình phụ trợ nhà ăn, nhà nghỉ cán bộ, công nhân viên cao 3 tầng, diện tích 890m2… đều chưa được triển khai xây dựng.

“Điệp khúc” gia hạn?

Qua tìm hiểu của PV, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rất rõ, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Thế nhưng, Luật Đầu tư năm 2020 lại có quy định khác, sau 12 tháng dự án không có hoạt động đầu tư thì sẽ tiến hành rút giấy phép đầu tư.

Quay trở lại dự án TTTM Tân Thắng “treo” suốt nhiều năm. Trước đó, vào ngày 30/6/2020, UBND TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 772/UBND-ĐT gửi tỉnh UBND Nghệ An, các sở, ban, ngành về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn thị xã. Trong nội dung thể hiện dự án TTTM Tân Thắng ở phường Nghi Thu đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, đến nay (thời điểm năm 2020) mới thực hiện san nền, xây cầu vào dự án.

Dự án TTTM Tân Thắng đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ. Năm 2020, chủ đầu tư đã thực hiện xong việc san nền, xây cầu vào dự án và “ngấm đất”, không chịu triển khai thực hiện từ đó cho đến nay

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ được lý giải là do chủ đầu tư “chây ì” trong việc triển khai thực hiện. UBND TX Cửa Lò đã đề nghị tỉnh tổ chức kiểm tra và có phương án xử lý. Căn cứ đề nghị này, năm 2021, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã đưa dự án xây dựng TTTM Tân Thắng vào danh mục các dự án chậm tiến độ cần kiểm tra.

Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/03/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 1793/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh đã cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày 15/03/2022 đối với dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò do Công ty TNHH TM Tân Thắng làm chủ đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án đúng tiến độ được gia hạn, trường hợp hết thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành dự án thì UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi theo đúng quy định. Giao UBND TX Cửa Lò đôn đốc, giám sát, chỉ đạo chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục, xây dựng dự án đưa vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ. Định kỳ ngày 15 tháng cuối Quý báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.

Có thể thấy rằng, tỉnh Nghệ An hết sức “ưu ái”, tạo điều kiện thuận lợi là thế nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang ì ạch tiến độ. Dư luận nghi ngại rằng, chủ đầu tư là Công ty TNHH TM Tân Thắng dường như đang có vấn đề về năng lực tài chính hoặc cố tình “bỏ quên” dự án nhằm mục đích khác?

Được biết, những năm gần đây, phố biển Cửa Lò vẫn đang phải “chắt chiu” từng diện tích đất để thu hút đầu tư, xây dựng, chỉnh trang môi trường đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Bởi vậy, thiết nghĩ các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An cần mạnh tay, quyết liệt thu hồi dự án TTTM Tân Thắng nếu như sau hơn 4 tháng nữa, chủ đầu tư không chịu hoàn thành các hạng mục như đã cam kết…tránh lãng phí nguồn lực và gây bức xúc, bất bình trong dư luận và nhân dân địa phương!.

