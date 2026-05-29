Diễn biến mới tại dự án Nghi Kim - Nghệ An của liên danh Trường Sơn - Phục Hưng

Theo đó, khu NOXH có diện tích 1,5 ha, gồm 4 tòa nhà cao 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 8.300 m2. Dự án sẽ cung cấp 367 căn hộ NOXH với diện tích thông thủy dự kiến 32,5 - 69,5 m2/căn. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027.

Giá bán tạm tính khoảng 23 triệu đồng/m2. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 20/6. Sở cũng lưu ý chủ đầu tư chỉ được phép bán NOXH khi có văn bản thông báo đủ điều kiện. Hiện dự án vẫn chưa đủ điều kiện mở bán.

Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 28/6/2021 với diện tích khoảng 18 ha, thuộc địa bàn các xã Nghi Kim và Nghi Liên, TP Vinh (cũ).

Dự án được chia thành hai khu: Khu đô thị Bắc Nghi Kim có diện tích hơn 12,7 ha, gồm 361 căn nhà liền kề cao 3 tầng; 28 căn biệt thự cao 3 tầng; 5 tòa NOXH cao 5 tầng. Còn Khu nhà ở Trung tâm Nghi Kim có diện tích 5,2 ha, trong đó bố trí 181 lô nhà ở liền kề cao 3 tầng và 3 tòa NOXH cao 5 tầng.

Sơ bộ tổng chi phí đầu tư dự án này là 1.195 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 55 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Về chủ đầu tư, Địa ốc An Thịnh Phát được thành lập vào tháng 1/2022, trụ sở đặt tại phường Vinh Hưng, Nghệ An. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 255 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn sở hữu 67,56% và CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) nắm 32,44%.

Một góc TP Vinh cũ. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Phục Hưng cho biết, dự án ở Nghi Kim (Nghệ An) Phục Hưng đang liên danh với một cổ đông.

Trong này chia ra thành hai dự án nhỏ, trong đó Khu nhà ở Nghi Kim 100% thuộc sở hữu của Phục Hưng, hiện đang trong quá trình tính toán, phê duyệt tiền sử dụng đất, dự kiến cuối quý II và muộn nhất đầu quý III năm nay sẽ bắt đầu mở bán phần thấp tầng. Đối với cụm NOXH phấn đấu khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào tháng 5/2027.

Dự án Nghi Kim đã GPMB từ đầu năm 2025, tháng 10/2025 sau khi được giao đất Phục Hưng đã tiến hành phê duyệt thiết kế và các thủ tục để tỉnh tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên giai đoạn tháng 11 - tháng 12/2025 các chính sách thay đổi, Nghệ An quyết định sẽ tính tiền sử dụng đất cho dự án vào đầu năm 2026.

Hiện nay đơn vị tư vấn đã tính tiền sử dụng đất, đã có lộ trình gửi lên hội đồng thẩm định giá đất của Nghệ An, qua khâu này mới xong phần giao đất. Dự án đã bắt đầu thi công hạ tầng, phấn đấu hoàn thành trong hai tháng. Sau khi xong hạ tầng, dự án sẽ chưa bán hàng được ngay nhưng có thể góp vốn theo Luật Kinh doanh Bất động sản.

"Phải nói rằng địa bàn Nghệ An công tác GPMB rất phức tạp, thậm chí có giai đoạn tỉnh phải ban hành quyết định cưỡng chế một số hộ. Ở Nghệ An có một cái rất khác những địa phương khác, là bao giờ đền bù xong 100% mặt bằng thì mới được giao đất.

Vì dự án Nghi Kim nằm trong trung tâm (TP Vinh cũ), nên phải xây 100% mới được bán hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án để xong hạ tầng sẽ tiến hành thi công luôn phần móng", lãnh đạo Phục Hưng thông tin.

Tác giả: Hoàng Huy

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn