Phát động Chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Thái Văn Thành - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Chương trình được triển khai với mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia; hướng tới hình thành thế hệ “công dân số” trong tương lai. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng, phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động của trẻ em; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một thế giới đặc biệt, nơi không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và giải trí. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ rình rập mỗi ngày, mỗi giờ ngay trên chiếc điện thoại thông minh: Các nội dung độc hại len lỏi vào đời sống; tình trạng xúc phạm, đe dọa trực tuyến; nguy cơ lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thời gian qua, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng nhờ sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp công nghệ. Dù vậy, thách thức phía trước vẫn rất lớn khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên và các tầng lớp nhân dân vẫn còn có những mặt hạn chế.

Vì vậy, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng hôm nay không còn là câu chuyện của riêng gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và cộng đồng dân cư.

Quan điểm, mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là mọi trẻ em đều được sống an toàn, yêu thương, tôn trọng, phát triển toàn diện và có cơ hội bình đẳng; đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển bền vững đất nước. Để góp phần thực hiện quan điểm, mục tiêu đó, việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng được đặt ra như một yêu cầu cấp bách và là chiến lược lâu dài. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong giai đoạn 2026 - 2030, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hành động từ Trung ương cho đến các cộng đồng dân cư.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách; hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Phải chủ động hơn trong việc cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em.

Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình; không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em.

Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử, văn minh trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng gửi tới các doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng mạng xã hội và các doanh nghiệp viễn thông thông điệp: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm đạo đức, chung tay xây dựng môi trường số văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh và thân thiện hơn đối với trẻ em. Các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức, đoàn thể, các văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trên môi trường mạng tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, tử tế và nhân văn, cùng chăm lo tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ, tương lai của dân tộc ta.

Đối với các cháu thiếu nhi, mong muốn các con chăm ngoan, học giỏi, sử dụng internet an toàn, hiểu biết và thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong khuôn khổ lễ phát động này đã diễn ra nhiều hoạt động như tham quan khu vực triển lãm, trình chiếu phóng sự về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, các tiết mục nghệ thuật hưởng ứng và hoạt động ký cam kết đồng hành bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn