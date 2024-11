Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Vũ Thành Vinh – Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4; Lãnh đạo các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo Đề án 2036 tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

Ban Chỉ đạo đã hoàn thiện được cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành thực hiện Đề án từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án, Chỉ thị. Chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh về vị trí, vai trò đối với công tác dân vận của lực lượng vũ trang có chuyển biến rõ nét.

Trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 38 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận và học tiếng dân tộc thiểu số cho gần 4.000 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 2036 các cấp, cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Trong năm đã mở 21 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 1.424 thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ; thành lập 920 chi bộ quân sự, công an cấp xã và duy trì hoạt động có chất lượng; bố trí 27 cán bộ tăng cường 27 xã biên giới, 77 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời về chi bộ thôn, bản yếu kém, địa bàn phức tạp, 48 đảng viên tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; phân công 570 đảng viên phụ trách 2,474 hộ gia đình khu vực biên giới. Thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết nguyên đán với số tiền và hàng hóa giá trị 16,3 tỷ đồng; vận động xây dựng 3.737 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết trị giá gần 190 tỷ đồng; huy động lực lượng với hơn 12.400 ngày công giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Hơn 11.310 lượt cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Công an, Bộ đội biên phòng, Dân quân tự vệ và 98 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tham gia chữa cháy rừng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã giới thiệu, bồi dưỡng phát triển Đảng cho 510 quân nhân xuất ngũ (đạt 9,85%); phối hợp với các đơn vị Quân đội nhận nguồn tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp 133 đồng chí vào Đảng (đạt 4,47%). Tuyển chọn, giới thiệu 166 quân nhân xuất ngũ đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, đã bố trí 70 đồng chí làm cán bộ địa phương (đạt 1.35%).

Lực lượng vũ trang tỉnh đã duy trì và xây dựng mới 207 mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như các mô hình: “Đoàn kết quân dân, ấm tình xứ đạo”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”, “Vững hậu phương - Chắc tiền tuyến” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; mô hình “24 giờ trải nghiệm”, “Dân vận khéo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng”, “Dân vận khéo trong bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bảo có đạo” của Công an tỉnh; mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng ký túc xã vùng biên” của Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận nói chung và công tác dân vận vùng đặc thù nói riêng; vì vậy việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 2036 rất cần thiết và có tính khả thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 2036 tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Đề án 2036, Chỉ thị số 24 và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4… để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án 2036 và Chỉ thị số 24. Tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả đạt mục tiêu, chỉ tiêu Đề án 2036 và Chỉ thị số 24 đề ra.

Ban Chỉ đạo Đề án 2036, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên đánh giá, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu sát đúng với từng đối tượng, từng địa bàn. Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành viên Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với tinh thần “Triển khai kiên quyết, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu với chất lượng, hiệu quả cao nhất” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án 2036 và Chỉ thị số 24 gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành. Tập trung xây dựng mô hình mới, cách làm hay. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn