SLNA khiếu nại vụ gian lận tuổi ở đội U11

Ngày 13/9, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An cho biết đã gửi đơn khiếu nại về Quyết định kỷ luật số 624/QĐ-LĐBĐVN ngày 09/9/2024 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối với đội U11 Sông Lam Nghệ An liên quan đến nghi vấn gian lận tuổi.

Phía SLNA cho rằng, Ban kỷ luật VFF đã có quyết định "phiến diện, thiếu khách quan, thiếu dân chủ" khi không cho đội bóng được tường trình. Trong văn bản này, SLNA cũng nêu 3 điểm bất hợp lý trong quyết định của VFF.

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 88 về trình tự xử lý kỷ luật tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), Ban Kỷ luật có quyền hỏi trực tiếp các bên có liên quan đến vụ việc (gồm bên đề nghị, bên bị xem xét kỷ luật và các bên có liên quan khác), yêu cầu các bên xuất trình và cung cấp những tài liệu cần thiết có liên quan. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, Trưởng Ban Kỷ luật có thể phân công thành viên của Ban điều tra, thu thập thông tin, gặp các bên và những người liên quan để xem xét vụ việc… Tuy nhiên, trong sự việc lần này, VFF không liên hệ làm việc với SLNA.

Đội bóng xứ Nghệ khẳng định chưa từng nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền kết luận việc cầu thủ của Đội có hồ sơ dự giải U11 toàn quốc 2024 đúng hay sai. Vì thế, không rõ VFF dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận.

Thứ hai, về quy định của điều lệ giải, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng, căn cứ quy định mục 6 của điều lệ giải Bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc cúp NESTLÉ MILO 2024 (Ban hành theo Quyết định số 233/QĐ-LĐBĐV, ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), trong đó có yêu cầu các đội tham dự giải nộp đầy đủ hồ sơ từng cầu thủ bao gồm: Bản photo giấy khai sinh từ bản chính có chứng thực; Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cầu thủ, đóng dấu và các xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Giấy xác nhận học sinh có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường nơi cầu thủ đang theo học; Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện (có hiệu lực trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm kết thúc giải đấu). Đội bóng đã thực hiện đầy đủ yêu cầu này.

Thứ ba, CLB SLNA khẳng định giấy tờ do gia đình em B.V.B nộp là đầy đủ và do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong công văn cũng ghi rõ: "Đội dựa trên các giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cầu thủ được cung cấp hợp pháp bởi các cơ quan, chức năng có thẩm quyền để cung cấp cho Ban tổ chức và đăng ký cầu thủ thi đấu. Đội không có quyền can thiệp và không có chức năng, nghiệp vụ xác minh về các giấy tờ pháp lý, đời tư của cầu thủ".

Kết luận, CLB SLNA đề nghị xem xét thu hồi và hủy bỏ quyết định về việc kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Giang Nguyễn

Nguồn tin: bongdadoisong.vn