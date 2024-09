Vụ cầu thủ U11 SLNA bị kỷ luật: Nước mắt người mẹ, luật sư lên tiếng

Chị N.T. T., mẹ của em B.V.B., chia sẻ với Báo Nghệ An, gia đình chị rất buồn khi đọc được thông tin trên báo chí. Chị khẳng định con trai chị sinh ngày 8/2/2013 tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và có đầy đủ giấy khai sinh.

Chị T. liên tục khóc nghẹn khi nói về việc con trai bị nghi gian lận tuổi, cho biết B. rất đam mê bóng đá từ nhỏ và đã được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi đam mê.

Gia đình chị T. đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh B.V.B. sinh năm 2013, bao gồm giấy khai sinh, căn cước mang tên B.V.B. sinh năm 2013 và xác minh của cơ quan tư pháp thị xã Hồng Lĩnh. Chị T. mong muốn cơ quan chức năng trả lại sự trong sạch cho con trai để B. tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

Bà Lê Thị Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu, sau khi xem qua giấy khai sinh của B.V.B. đã có văn bản xác nhận “tờ giấy khai sinh số 45, quyển số 01/2013 mang tên B.V.B. là do UBND phường Đậu Liêu cấp ngày 02/03/2013”. Trong tờ giấy này nêu rõ, B.V.B. sinh ngày 08/02/2013.

Chị N.T.T – mẹ của cầu thủ B.V.B giãi bày. Ảnh: Tiến Hùng

Bà Lê Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có văn bản xác nhận thông tin đăng ký khai sinh của B.V.B., khẳng định “cá nhân B.V.B, sinh ngày 08/02/2013, hiện có dữ liệu đăng ký khai sinh tại UBND phường Đậu Liêu, vào sổ đăng ký số 45, quyển số 01/2013, ngày 02/03/2013 do ông Bùi Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu ký giấy khai sinh (có bản sao giấy khai sinh kèm theo). Dữ liệu đã được đăng ký đầy đủ cả ở sổ đăng ký khai sinh và trên phần mềm hộ tịch điện tử quốc gia quản lý”.



Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Ông Hải cho rằng, quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam là vội vàng và thiếu cơ sở.

Ông Hải khẳng định: "Việc liên quan đến hộ tịch của con người, trẻ em hay người lớn đều có các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tôi mới biết được thông tin rất rõ là Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu có văn bản xác nhận trong sổ đăng ký khai sinh thì ngày 02/03/2013 là đăng ký khai sinh cho cháu B. Đây là văn bản rất có giá trị để khẳng định rằng, cháu B. sinh ra và..."

Cũng theo Luật sư Hải, những cá nhân ở Sông Lam Nghệ An bị kỷ luật là những người chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng cầu thủ. Quá trình tuyển chọn cầu thủ dựa trên hồ sơ pháp lý đầy đủ, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và do gia đình cung cấp, với ngày tháng năm sinh rõ ràng. Câu lạc bộ cũng đã ký kết hợp đồng đào tạo bài bản. Do đó, ông Hải cho rằng việc sử dụng cầu thủ B.V.B. là hoàn toàn hợp lệ và không có gì sai trái.

U11 SLNA giành chức vô địch Giải Nhi đồng Toàn quốc 2024