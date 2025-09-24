SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt hành chính Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) với số tiền 200 triệu đồng do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị phạt 200 triệu đồng

Ngoài ra, SJC bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của mình.

SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji buộc cải chính thông tin

Cùng hành vi trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (Doji), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt với số tiền 200 triệu đồng/doanh nghiệp và buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, trong quá trình điều tra, 3 công ty trên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Hồi cuối tháng 5-2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng phát hiện ra nhiều vi phạm và quyết định xử phạt các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên, theo đó Công ty SJC bị phạt hơn 2 tỉ đồng; Bảo Tín Minh Châu bị phạt hơn 2,6 tỉ đồng; DOJI bị phạt 1,36 tỉ đồng đồng, tùy hành vi vi phạm của từng đơn vị như về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền.

