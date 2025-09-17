Chủ tịch Asanzo lãnh 4 năm 6 tháng tù và bị phạt 2 tỉ đồng

Ông Phạm Văn Tam (phải) và Phạm Xuân Tình (Giám đốc Công ty Asanzo) tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt ông Phạm Văn Tam (45 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) 2 tỉ đồng về tội trốn thuế; 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ông Phạm Xuân Tình (40 tuổi, Giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, tại tòa các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Có đủ căn cứ để kết luận thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam, ông Phạm Xuân Tình ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Tuy nhiên Công ty Asanzo không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Kết quả giám định về thuế kết luận số tiền trốn thuế từ năm 2017 - 2019 là 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người có liên quan và các chứng cứ đã thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng có đủ căn cứ để chứng minh ông Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Trương Ngọc Liêm thực hiện hành vi buôn lậu ngày 5-9-2018 tại cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM thì bị phát hiện. Trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng.

Tác giả: Tuyết Mai - Đan Thuần - Hữu Hạnh

Nguồn tin: tuoitre.vn