Sinh viên bị giăng bẫy 'được giảm học phí do bão lũ', trường cảnh báo khẩn

Nhiều sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing nhận được tin nhắn mạo danh nhà trường yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để được 'hỗ trợ bão lũ' - Ảnh minh họa do AI tạo

Tối 28-11, Trường đại học Tài chính - Marketing phát thông báo khẩn, đề nghị phụ huynh và sinh viên tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản học phí nào vào tài khoản ngân hàng cá nhân, sau khi ghi nhận nhiều sinh viên bị nhắn tin mạo danh cán bộ nhà trường để lừa đảo.

Mạo danh cán bộ trường yêu cầu sinh viên chuyển tiền để giảm học phí

Theo phản ánh của sinh viên, chiều cùng ngày, một tài khoản mạng xã hội có tên Nguyễn Minh Hùng gửi tin nhắn tự xưng là cán bộ phòng tài vụ. Người này yêu cầu sinh viên cung cấp họ tên, mã số sinh viên và địa chỉ thường trú để được "hỗ trợ giảm học phí do bão lũ".

Sau khi hỏi mức học phí sinh viên phải nộp, đối tượng gửi lại số tài khoản cá nhân mang tên "Hồ Thanh Phương", kèm hướng dẫn: "Nộp xong gửi biên lai để thầy làm xác nhận và cập nhật lên hệ thống".

Đối tượng còn thúc giục sinh viên chuyển khoản ngay "để kịp tổng hợp danh sách".

Nhiều sinh viên cho biết kẻ mạo danh hứa sẽ giảm 10% học phí nếu chuyển khoản theo hướng dẫn.

Khi sinh viên cung cấp thông tin về mức học phí, người này nhắn lại mức tiền giảm 10% và yêu cầu sinh viên chuyển khoản số tiền học phí.

Khi sinh viên hỏi có cần phải nộp học phí ngay hay không, thì người này yêu cầu: "Đóng liền để thầy còn tổng hợp danh sách, chứ chờ trên hệ thống cập nhật lâu…".

Trường không yêu cầu sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, phụ trách phòng tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp của trường, khẳng định đây là hành vi lừa đảo: "Nhà trường không bao giờ yêu cầu sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân. Mọi thông báo học phí, miễn giảm hay hỗ trợ đều thực hiện qua hệ thống chính thống của trường".

Bà Phụng cho biết việc xét duyệt miễn giảm học phí, hỗ trợ thiên tai… đều triển khai qua email trường, hệ thống UIS và các kênh truyền thông chính thức. Các phòng chức năng theo dõi, cập nhật trực tiếp cho sinh viên; không có bất kỳ hình thức nhắn tin riêng tư để thu tiền.

Trước đó, Trường đại học Tài chính - Marketing đã thông báo chính sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng mưa lũ tại ba địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Sinh viên chính quy khóa 22D, 23D, 24D, 25D thuộc diện thường trú ở các tỉnh trên được giảm 10% học phí học kỳ 1 năm 2026 (tính theo mức phát sinh thực tế trong học kỳ 1 năm 2026). Số tiền giảm sẽ tự động trừ trực tiếp trên hệ thống UIS; sinh viên không cần thao tác hay gửi thông tin cho bất kỳ cá nhân nào.

Ngoài ra, trường cũng gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm 2026 đến hết ngày 28-2-2026 cho nhóm sinh viên này.

Nhà trường đề nghị sinh viên nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa đối chiếu thông tin qua các kênh chính thức của trường.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn