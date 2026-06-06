Xe đầu kéo gây tai nạn chết người vì “đi lạc” vào đường cấm

Trưa 5/6, xe đầu kéo BKS 50H-168.. kéo theo rơ-mooc chở container loại 40feet lưu thông trên đường số 17 (hướng từ xa lộ Hà Nội ra đường Đỗ Mười). Khi đến giao lộ đường số 17-Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh), tài xế cho xe rẽ vào đường Đỗ Mười thì va chạm với xe đạp do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển.

Hiện trường vụ va chạm.



Cú va chạm khiến người và xe đạp bị bánh xe đầu kéo cuốn vào gầm, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.



Tại hiện trường đường số 17 có biển cấm xe có tải trọng 2,5 tấn từ 6 giờ đến 22 giờ. Chiếc xe đầu kéo này được xác định là đang di chuyển trên đường cấm.Tài xế xe đầu kéo thừa nhận trong lúc đi trả container, do không quen đường nên đi nhầm vào đường số 17 và khi đến giao lộ trên, tài xế định cho xe quay đầu thì gây ra tai nạn.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.vn