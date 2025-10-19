Nữ đại gia showbiz sở hữu biệt thự trăm tỷ dát vàng ở TP.HCM, 43 tuổi có người yêu mới

Từ nữ diễn viên đến doanh nhân

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Cô bắt đầu được biết đến trong vai trò người mẫu quảng cáo, rồi lấn sân phim truyền hình và điện ảnh. Vai diễn Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình Kiều nữ và đại gia (2008) là một trong những cột mốc giúp cô trở nên quen mặt với khán giả truyền hình.

Lý Nhã Kỳ

Sau thành công ban đầu, Lý Nhã Kỳ tiếp tục tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám khác như Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên, cô quyết định chuyển hướng sang đầu tư và kinh doanh.

Hiện tại, người đẹp 8X là nữ doanh nhân thành công trên nhiều lĩnh vực, nổi bật trong đó là bất động sản... Với sự thành công và giàu có, Lý Nhã Kỳ thường xuyên xuất hiện tại các thảm đỏ trong nước và quốc tế, gây ấn tượng với những bộ váy dạ hội xa hoa, trang sức tiền tỷ và phong thái quý phái.

Lý Nhã Kỳ thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái sang trọng

Đại gia showbiz sở hữu khối bất động sản khổng lồ

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là một trong những “nữ đại gia” giàu có bậc nhất showbiz Việt. Ở tuổi 43, cô đang sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD với du thuyền, xế hộp siêu sang, bộ sưu tập kim cương, đồ hiệu đắt tiền cùng bất động sản trải dài từ TP.HCM cho đến Đà Lạt...

Đáng chú ý nhất là biệt thự xa hoa nằm ở TP.HCM với kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển, lộng lẫy như cung điện. Nội thất bên trong được dát vàng, thiết kế theo phong cách hoàng gia với những chi tiết tinh xảo, xa hoa. Nhiều lần, Lý Nhã Kỳ mời bạn bè đến tham quan, khiến khán giả choáng ngợp trước bộ sưu tập đồ hiệu, kim cương, cùng không gian sang trọng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

Biệt thự dát vàng của Lý Nhã Kỳ ở TP.HCM

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu một căn biệt thự trắng xa hoa giữa trung tâm TPHCM. Mỹ nhân 8X từng tiết lộ cô mạnh tay mua toàn bộ căn hộ trong một tòa chung cư 25 tầng, sau đó đập thông để biến thành cơ ngơi riêng.

Bên trong, Lý Nhã Kỳ bố trí bên trong đầy đủ tiện nghi hiện đại, có cả phòng giải trí, khu quay phim và không gian rộng tới mức có thể chứa cả trăm người. Để cuộc sống thêm tiện nghi, cô thuê hẳn đầu bếp riêng lo từng bữa ăn đúng khẩu vị và stylist phụ trách cắm hoa, chăm chút cho không gian sống luôn tươi mới, tràn đầy sức sống.

Biệt thự màu trắng của nữ diễn viên ở trung tâm TP.HCM

Không chỉ có biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM, nữ đại gia showbiz cũng là bà chủ của một resort rộng đến 7000m2 tại Lâm Đồng, Đà Lạt, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển kết hợp hơi thở Á Đông.

Resort bao gồm 16 căn nhà, khu vực tiệc ngoài trời sức chứa 100 khách, vườn riêng cho mỗi biệt thự, phòng chờ, nhà hàng, bãi đậu xe và siêu thị 24/24. Nơi đây là chốn nghỉ dưỡng, đồng thời là điểm check-in nổi tiếng cho giới nghệ sĩ và du khách.

Resort của Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt

Tại Lâm Đồng, Lý Nhã Kỳ còn có một trang trại rộng lớn. Trang trại rau quả hữu cơ của Lý Nhã Kỳ là một khu vườn rộng lớn ở Lâm Đồng, nơi cô trồng rau củ, hoa quả theo phương pháp hữu cơ. Trang trại rộng 50 hecta và cách trung tâm của Đà Lạt khoảng 20 km.

Về việc đầu tư bất động sản của mình, Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Từng bước đi trong lĩnh vực bất động sản của tôi đều nghiêm túc và dài hạn, không chạy theo trào lưu mà luôn hướng tới việc tạo ra những giá trị bền vững, độc đáo. Tôi dồn tâm huyết vào các dự án nghỉ dưỡng retreat tại các vị trí đắc địa như Đà Lạt vì muốn nắm bắt xu hướng du lịch sức khỏe và bền vững đang lên ngôi trên toàn thế giới”.

Lý Nhã Kỳ còn khiến công chúng choáng ngợp với thú chơi xa xỉ bậc nhất showbiz Việt. Năm 2016, cô mạnh tay chi khoảng 4,4 triệu USD (tương đương 100 tỉ đồng) để tậu chiếc du thuyền Ferretti 360 sang trọng với đầy đủ tiện nghi cao cấp gồm phòng khách, phòng ăn, quầy bar, khu giải trí và ba cabin ngủ riêng biệt

Không dừng lại ở đó, người đẹp "Kiều nữ và đại gia" còn thể hiện đẳng cấp bằng việc sở hữu siêu xe Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 1,8 triệu USD (hơn 40 tỉ đồng), xe Jaguar F-Type R Convertible thể thao mui trần trị giá khoảng 500 nghìn USD (hơn 11 tỉ đồng).

Có người yêu ở tuổi 43 sau nhiều năm than "ế"

Dù nổi tiếng và giàu có, nhưng Lý Nhã Kỳ rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Năm 2019, cô lần đầu chia sẻ về việc đã chia tay người yêu sau 9 năm gắn bó. Từ đó, người đẹp thoải mái chia sẻ tình trạng độc thân. Cô không ngại tiết lộ bản thân vẫn "ế" trên mạng xã hội.

Lý Nhã Kỳ hiện đang yêu và muốn hướng tới hôn nhân

Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, Lý Nhã Kỳ từng nói vui: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Tuy vậy, gần đây, Lý Nhã Kỳ tiết lộ đã có người yêu mới ở tuổi 43. Người đẹp chia sẻ: “Hiện tại, tôi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ tình cảm và mối quan hệ này đang được tôi và người ấy nghiêm túc vun đắp, hướng đến một cái kết trọn vẹn là hôn nhân.

Tôi đã tìm thấy được sự bình yên và đồng hành. Năm nay, ngoài các dự án kinh doanh, tôi còn tập trung cho hạnh phúc cá nhân, mong muốn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn".

Tác giả: Lâm Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn