1 "Chị đại showbiz" biển thủ 145 tỷ tiền từ thiện để... ăn chơi!

Vào tháng 9/2024, nữ siêu mẫu đình đám Naomi Campbell bị vạch trần "ăn chặn", biển thủ quỹ từ thiện để ăn chơi. Cụ thể, Ủy ban Từ thiện Anh (UK Charity Commission) phát hiện quỹ từ thiện Fashion for Relift của Naomi Campbell có nhiều sai phạm và quản lý yếu kém. Ủy ban Từ thiện Anh đã điều tra tổ chức Fashion for Relift trong 3 năm qua.

Theo đó, dự án của Fashion for Relift huy động được 4,8 triệu bảng (158 tỷ đồng) nhưng chỉ chuyển 389.000 bảng (12,8 tỷ đồng) cho các cơ sở từ thiện. Như vậy, chỉ có 8,5% số tiền được đem đi làm từ thiện còn quỹ ăn chặn đến 91,5% (khoảng 145 tỷ đồng) trong giai đoạn 2016-2022. Fashion for Relift cũng bị tố hay "hứa lèo", cam kết quyên góp cho các tổ chức lớn như Save The Children, Mayor’s Fund for London nhưng không hề thực hiện.

Vậy số tiền bị Naomi "ăn chặn" đã đi đâu? Theo đó, "báo đen" làng mốt bị tố dùng tiền quỹ vào việc riêng như chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đặt phòng khách sạn và chuyến bay, chi trả cho vệ sĩ và thậm chí là mua thuốc lá. Tại sự kiện gây quỹ ở Cannes, Pháp tháng 5/2018, Fashion for Relief chi trả 8.000 euro (219 triệu đồng) cho liệu pháp spa của Naomi Campbell, đặt 6 đêm tại phòng khách sạn có giá 3.000 euro (82 triệu đồng)/đêm và chi 4.000 euro (109 triệu đồng) thuê vệ sĩ. Họ cũng trả 14.800 euro (406 triệu đồng) thuê máy bay riêng chở 1 giám đốc ủy thác và mạnh thường quân đến sự kiện gây quỹ này.

Phía Naomi Campbell cho biết tất cả những khoản chi này không liên quan đến tiền quỹ của Fashion for Relief do có nhà tài trợ. Tuy nhiên họ không thể trình bằng chứng lên Ủy ban Từ thiện Anh. Siêu mẫu rơi nước mắt, phủ nhận việc ăn chặn tiền từ thiện khi nói với AP: "Tôi không trực tiếp quản lý quỹ từ thiện, mà để 1 nhân viên pháp lý phụ trách. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra". Naomi Campbell khẳng định mọi việc cô làm và những khoản tiền quyên góp đều dùng cho mục đích nhân đạo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện khâu quản lý tài chính và lưu giữ hồ sơ của Fashion for Relift là 1 mớ hỗn độn do không có thói quen giữ hóa đơn, chứng từ, các biên bản cuộc họp và tài liệu quan trọng. Quỹ từ thiện của Naomi Campbell hoạt động vô cùng tự phát, không có nhân viên toàn thời gian nên phải tìm cố vấn bên ngoài.

Ủy ban Từ thiện Anh còn phát hiện người đồng ủy thác của quỹ là Bianka Hellmich "rút lõi" quỹ từ thiện 290.000 bảng (7,9 tỷ đồng) thông qua các dịch vụ tư vấn. Bianka Hellmich bị đình chỉ đảm nhận vị trí này trong 9 năm. 1 người ủy thác khác là Venorica Chou bị đình chỉ 4 năm. Còn hình phạt dành cho Naomi Campbell là cấm nhận ủy thác từ thiện tại Anh và xứ Wales trong 5 năm.

Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng Anh mới thu hồi được khoảng 344.000 bảng (9,4 tỷ đồng) tiền thất thoát, bảo toàn 98.000 bảng (2,6 tỷ đồng) tiền còn lại trong quỹ. Số tiền này sẽ được trao cho 2 tổ chức từ thiện lớn là Save the Children và Mayor’s Fund for London, cũng như thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.

Fashion for Relief được Naomi Campbell thành lập năm 2005 với mục đích gây quỹ từ thiện thông qua các sự kiện đấu giá thời trang. Mục tiêu đầu tiên của quỹ từ thiện này là giải quyết tình trạng đói nghèo và hỗ trợ những người trẻ tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Fashion for Relief bắt đầu bị điều tra vào tháng 11/2021, mất khả năng thanh toán và tuyên bố giải thể vào tháng 3/2024. Vụ việc Naomi Campbell ăn chặn tiền từ thiện là 1 trong những "cú nổ" lớn tại showbiz năm 2024.

Naomi Campbell là một trong những siêu mẫu huyền thoại và biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Sinh năm 1970 tại London (Anh), Naomi Campbell được phát hiện khi mới 15 tuổi và nhanh chóng vươn lên hàng ngũ “Big Six” – nhóm sáu siêu mẫu hàng đầu thập niên 1990 gồm Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Claudia Schiffer và Kate Moss.

Với vẻ đẹp mạnh mẽ, phong thái tự tin và cá tính riêng biệt, cô đã trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Paris (1988) và Time (1991), mở đường cho sự đa dạng chủng tộc trong làng thời trang quốc tế. Trong suốt sự nghiệp, Naomi hợp tác với các thương hiệu danh tiếng như Versace, Chanel, Dior và Yves Saint Laurent, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, diễn xuất và hoạt động từ thiện thông qua tổ chức Fashion For Relief.

Bên cạnh những thành tựu vang dội, Naomi Campbell cũng gắn liền với nhiều ồn ào và bê bối. Cô từng nhiều lần bị cáo buộc hành hung trợ lý và nhân viên phục vụ, thậm chí phải lao động công ích sau một vụ ném điện thoại nổi tiếng. Năm 2010, cô còn vướng vào vụ việc liên quan đến “kim cương máu” khi được cho là nhận quà từ nhân vật chính trị tai tiếng.

Dù vướng nhiều scandal nhưng Naomi Campbell vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong làng mốt nhờ tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng bền bỉ. Ở tuổi ngoài 50, siêu mẫu này vẫn hoạt động chăm chỉ và có vị thế đáng nể ở làng mốt.

