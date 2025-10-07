Sét đánh tử vong 2 vợ chồng đang làm nương ở Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết: Vào khoảng 10h sáng 6/10, trong lúc mưa dông dữ dội, vợ chồng ông Giàng A S. (sinh năm 1973) và bà Sùng Thị D. (sinh năm 1975), trú tại bản Kề Cải, xã Pú Nhung đang làm nương ngô thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Pú Nhung cùng các lực lượng công an, quân sự và đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý vụ việc.

Vụ sét đánh khiến 2 người tử vong tại xã Pú Nhung. (Ảnh: Xã Pú Nhung)

Cũng trong ngày 6/10, trận mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về hạ tầng và sản xuất nông nghiệp tại xã này. Các tuyến đường Phình Sáng - Mường Giàng và Phiêng Pi - Trại Phong bị sạt lở nghiêm trọng, tắc hoàn toàn, ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 50.000m³. Chính quyền xã đang huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông và ổn định đời sống cho người dân.

Dự báo, trong vài giờ tới vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển vào khu vực trung tâm tỉnh Điện Biên, gây mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và đe dọa an toàn tính mạng con người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu trũng thấp và ngập cục bộ ở khu vực đô thị khi mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV