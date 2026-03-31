Sau lời thách thức, 1 người mất mạng, 1 người vào tù

Sáng 31-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lại Văn Phúc (SN 1991, ngụ tại Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 30-4-2025, Phúc đang uống cà phê thì anh Đ. đến đòi tiền nhậu. Phúc trả được 150.000 đồng nhưng anh Đ. bảo ít, sau này không nhậu cùng Phúc nữa, rồi rời đi.

Chiều cùng ngày, khi cả nhóm đang uống bia tại phòng trọ của anh P. tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Anh Đ. đi đến dùng tay đánh Phúc, mọi người nhìn thấy nên can ngăn. Do bực tức vì bị đánh, Phúc nảy sinh ý định đi mua dao để đâm anh Đ. trả thù.

Bị cáo tại toà

Phúc liền điều khiển xe đi mua 2 con dao rồi trở lại phòng trọ. Sau khi bị anh Đ. thách thức: "Mày ngon mày vô đây!", Phúc liền lao thẳng vào anh Đ. dùng dao đâm 1 nhát vào giữa xương đòn phải và 1 nhát trên cánh tay trái.

Lúc này, cả 2 được mọi người vào can ngăn, Phúc bỏ 2 con dao vào cốp xe rồi bỏ chạy. Còn bị hại đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu nên đã tử vong trước khi nhập viện.

Nhận được tin trình báo, Công an phường Tân Thới Nhất đã truy tìm phát hiện bắt giữ được Phúc. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Văn Phúc 18 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 82 triệu tiền mai táng và tổn thất tinh thần.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động