Hơn 40 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 16/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Điện Bàn.

Một bệnh nhi trong số 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Theo bệnh viện, từ ngày 13 đến 15/6 đã có 21 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa. Từ chiều tối 15/6 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp nhận thêm 22 trường hợp có biểu hiện tương tự, nâng tổng số bệnh nhân lên 43 người.



Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, 43 trường hợp nhập viện đều có sử dụng bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì gần chợ Tổng (phường Điện Bàn) vào sáng 13/6. Sau khoảng hơn 12 giờ, các bệnh nhân lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện có 22 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, các trường hợp còn lại được theo dõi tại các khoa Truyền nhiễm, Nội Tiêu hóa và Cấp cứu.



Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.



Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.vn