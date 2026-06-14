Quân đội Philippines tuyên bố không chùn bước sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bị Trung Quốc trừng phạt

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro - Ảnh: AFP



Theo Hãng tin Reuters, quân đội Philippines ngày 12-6 lên tiếng ủng hộ tuyệt đối Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông là hành động "đơn phương" và "vô căn cứ".



Chuẩn đô đốc Roy Trinidad - người phát ngôn của quân đội Philippines về vấn đề Biển Đông - phát biểu ngày 12-6 khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ không làm quân đội Philippines chùn bước trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định theo Hiến pháp.



Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Gilberto Teodoro cũng tuyên bố ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bất chấp việc Trung Quốc áp các biện pháp trừng phạt vì "những phát ngôn sai lệch".

Ông cho rằng đây là cách Bắc Kinh đối xử với những người "nói sự thật" về các hành động của phía Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền đất nước.



Các phát ngôn trên được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo áp lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Teodoro, một trong những quan chức Philippines thường xuyên có các phát biểu cứng rắn về tranh chấp trên Biển Đông và các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực.

Hôm 11-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc ông Teodoro nhiều lần đưa ra những phát ngôn "sai lệch" về Trung Quốc, gây tổn hại đến lợi ích của Bắc Kinh và quan hệ song phương.



Theo lệnh trừng phạt, ông Teodoro cùng vợ và các con bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau. Các tổ chức, cá nhân tại Trung Quốc cũng bị cấm thực hiện giao dịch hoặc hợp tác với gia đình ông.



Đáp lại, Bộ Ngoại giao Philippines gọi đây là hành động "không thân thiện" và làm phức tạp thêm quan hệ song phương.



Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã liên tục xấu đi trong những năm gần đây, khi Manila dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. theo đuổi lập trường cứng rắn hơn trước các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Ông Teodoro đã nói gì?



Cuối tháng trước, ông Teodoro đã chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời khẳng định Philippines "sẽ không hy sinh toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền" của nước này.



"Đối với những quốc gia như Philippines, vốn đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng cả về lãnh thổ lẫn chính trị, chúng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự gây hấn của Trung Quốc" - ông Teodoro chia sẻ với Hãng tin Reuters bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore tháng trước.



Theo Hãng tin AFP, tuần trước, khi được hỏi về các phát ngôn của ông Teodoro tại sự kiện trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng vị Bộ trưởng này "nổi tiếng bôi nhọ Trung Quốc".



"Điều ông ta quan tâm chỉ là những lợi ích cá nhân ích kỷ, đến mức ông ta sẵn sàng diễn những màn kịch chính trị ngay cả khi phúc lợi của người dân bị đe dọa" - bà Mao Ninh bình luận.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn