Sập tường làm 11 người thương vong: Bắt tạm giam 1 quản lý dự án, 1 giám đốc

Ngày 9/5, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, PGĐ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Đào Ngọc Khoa (SN 1981, Hưng Yên), Phó Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú (Công ty Gia Phú) - Quản lý dự án và Nguyễn Thành Dương (SN 1989, ở TP Quy Nhơn) Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương (Công ty Tân Dương) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định khoản 3 tại Điều 298 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn.

Hiện trường vụ sập tường nhà máy ở khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn ngày 15/9/2022 khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Đây là 2 bị can liên quan đến vụ sập tường khiến 11 người thương vong xảy ra tại công trình xây dựng Khung K2 (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn) do đơn vị thi công là Công ty Tân Dương.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khoa và Dương về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn.

Như VTC News thông tin, 16h30 ngày 15/9/2022, công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Ngay sau vụ việc thương tâm xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng.

Thời điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân sập tường làm 11 người thương vong.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo nóng thành lập tổ công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

Ngày 16/9/2022, Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) đã khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự.

UBND tỉnh Bình Định sau đó có quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Quá trình điều tra đã xác định nguyên nhân sự cố là do: Nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định, an toàn tuyệt đối; đơn vị có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công.

Vì vậy, khi chịu tác động bất lợi của tải trọng gió, Khung K2 bị dao động chuyển vị đỉnh quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép, gây mất ổn định tổng thể.

Bản thân 2 bị can Đào Ngọc Khoa và Nguyễn Thành Dương cũng thừa nhận việc thi công bức tường Khung K2 (bị sập) có độ cao 15,3m và dài 38m nhưng không có biện pháp chống đỡ, giằng giữ với điểm cố định nào mà để đứng độc lập là không đảm bảo an toàn. Song hai bị can vẫn để cho công nhân thi công mà không nêu ý kiến với chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan để tìm cách khắc phục hoặc dừng thi công.

Được biết, Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (Công ty Savvy Seafood) được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp phép xây dựng nhà máy chế biến hải sản tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn. Sau đó, Công ty Savvy Seafood ký hợp đồng khoán toàn bộ 14 hạng mục công trình cho Công ty cổ phần và xây dựng Vĩnh Bảo (Công ty Vĩnh Bảo). Công ty Vĩnh Bảo tiếp tục ký hợp đồng khoán toàn bộ hạng mục công trình trên cho Công ty Gia Phú. Đầu tháng 4/2022, Đào Ngọc Khoa đại diện Công ty Gia Phú thỏa thuận với Nguyễn Thành Dương để giao cho Dương thi công các bức tường bao nhà xưởng và bức tường Khung K2 ngăn giữa nhà xưởng với kho lạnh. Đến tháng 6/2022, Nguyễn Thành Dương mới thành lập Công ty Tân Dương và ký hợp đồng với Công ty Gia Phú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: vtc.vn