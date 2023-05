Dự án sân golf chỉ phục vụ một nhóm ít người có điều kiện

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Về ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm các nhóm dự án tại Điều 86, như: Dự án du lịch, sân golf, sinh thái có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho rằng các dự án sân golf, du lịch sinh thái là các dự án có tính chất thể thao phục vụ nhu cầu giải trí sử dụng quy mô diện tích đất lớn ảnh hưởng đến nhiều người có đất thu hồi nhưng lại chỉ phục vụ một nhóm ít người có điều kiện.

Do đó việc thu hồi đất đối với các dự án này sẽ không phù hợp với quan điểm tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và quy định tại khoản 3 Điều 54 của Hiến pháp: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật".

Về ý kiến đề nghị không thu hồi đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở thương mại, cơ quan soạn thảo cho biết tại dự thảo Luật đã có quy định cho phép thỏa thuận về quyền sử dụng đất ở và các loại đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn. Đối với các dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mà sử dụng các loại đất không phải là đất ở thì địa tô chênh lệch lớn nên nhà nước cần phải thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Do đó, cơ quan soạn thảo xin giữ như quy định của dự thảo Luật.

Về ý kiến nghị bổ sung quy định việc bồi thường về đất phải ngang bằng giá trị với đất thu hồi, theo cơ quan soạn thảo, nội dung này đã được quy định tại Dự thảo Luật, cụ thể: Bồi thường về đất là việc nhà nước bồi hoàn cho người sử dụng đất bằng tiền hoặc bằng đất hoặc bằng lợi ích vật chất khác tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi. Do đó, cơ quan soạn thảo không quy định ở nội dung này để tránh trùng lặp.

Về ý kiến đề nghị quy định thứ tự ưu tiên trong các hình thức bồi thường về đất, bảo đảm thực hiện bồi thường thỏa đáng, công bằng, không gây ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, cơ quan soạn thảo cho biết nội dung này đã được quy định tại Dự thảo Luật theo hướng: Việc bồi thường bằng giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền. Ngoài ra, việc bồi thường bằng đất có mục đích khác được thực hiện khi người thu hồi đất có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất.

