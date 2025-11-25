Đại gia V-League lập kỷ lục châu Á

Chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Hải Phòng FC tại "chảo lửa" Lạch Tray đã giúp Ninh Bình FC góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025.
Ninh Bình FC đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch V-League lần Cúp quốc gia với đội hình nhiều sao.
Khép lại năm 2025, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo đang sở hữu chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức.
36 trận bất bại liên tiếp của Ninh Bình đang là một kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá hiện đại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Ninh Bình FC cũng trở thành CLB châu Á đầu tiên cán mốc 36 trận bất bại.
Nền tảng cho chuỗi trận thăng hoa này bắt nguồn từ sự đầu tư bài bản và khôn ngoan của đội bóng cố đô Hoa Lư.
Ninh Bình FC không tiếc tiền mang về những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Văn Lâm Hoàng Đức…
Ngoài ra, Ninh Bình FC cũng chi không ít tiền của để mang về HLV tài năng Gerard Albadalejo.
Với chuỗi 36 trận bất bại và phong độ hủy diệt hiện tại, Ninh Bình FC đang hướng tới cú đúp danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026.
Trong một diễn biến khác, Ninh Bình FC đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ 3 cầu thủ tài của Thanh Hóa là Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Ngọc Mỹ.
Bộ 3 này sẽ tiếp tục chơi cho Đông Á Thanh Hóa đến hết mùa 2025/2026 rồi mới chuyển tới Ninh Bình thi đấu.
Ngoài ra, Ninh Bình FC nhiều khả năng sẽ chiêu mộ thêm một cầu thủ nữa của Đông Á Thanh Hóa là Hoàng Thái Bình.
Hoàng Thái Bình dự kiến gia nhập Ninh Bình FC ngay trong giai đoạn lượt về mùa này của V-League.
Bên cạnh đó, Ninh Bình FC rất có thể sẽ là điểm đến của một ngôi sao nội nữa là Trương Tiến Anh, người hiện vẫn đang chơi cho Thể Công Viettel.
Tác giả: Ruby
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn