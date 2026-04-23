“Sao phim 18+” tuổi 41 vẫn đẹp ngỡ ngàng: 5 bí quyết cho 1 thân hình vạn người mê

Ở tuổi 41, Scarlett Johansson vẫn là một trong những biểu tượng gợi cảm bậc nhất Hollywood. Từ những vai diễn táo bạo, mang màu sắc “18+” đến hình tượng đả nữ trong vũ trụ Marvel, cô luôn khiến khán giả khó rời mắt. Điều đáng nói là sức hút ấy không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn từ một cơ thể săn chắc, khỏe khoắn – kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc suốt nhiều năm.

Từ “biểu tượng gợi cảm” đến hình mẫu thể lực

Trước khi trở thành Black Widow, Johansson từng gây chú ý với nhiều bộ phim mang màu sắc trưởng thành, thậm chí khá “nóng bỏng” như Match Point, Lost in Translation, Under the Skin hay Vicky Cristina Barcelona. Những vai diễn này không chỉ giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất mà còn định hình hình ảnh quyến rũ đặc trưng.

Năm 2006 và 2013, Scarlett Johansson được tạp chí Esquire chọn là Mỹ nhân sexy nhất thế giới.

Tuy nhiên, để duy trì phong độ ở độ tuổi ngoài 40, Johansson không thể chỉ dựa vào yếu tố “trời cho”. Theo Women’s Health, nữ diễn viên đã theo đuổi một chế độ tập luyện kết hợp giữa võ thuật, tập tạ kiểu Olympic và các bài tập cường độ cao trong suốt nhiều năm, giúp cô giữ được thân hình săn chắc và linh hoạt.

Bí quyết giữ dáng săn chắc của Scarlett Johansson

1. Các bài tập toàn thân

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình tập luyện của Johansson là tập toàn thân (full-body workout). Theo các phân tích trên Pinkvilla, cô thường xuyên kết hợp nhiều dạng bài tập khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một nhóm cơ riêng lẻ.

Các buổi tập của cô thường bao gồm:

- Squats và lunges (các bài tập chân): giúp tăng sức mạnh phần thân dưới và cải thiện vóc dáng tổng thể

- Deadlifts và pull-ups: xây dựng cơ lưng, cơ tay và tăng sức mạnh cơ lõi

- Push-ups và plank: hỗ trợ siết cơ bụng và tăng độ bền

- Kettlebell swings và battle ropes: giúp đốt mỡ, tăng sức bền và cải thiện thể lực

Những bài tập này không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn hỗ trợ Johansson thực hiện các cảnh hành động phức tạp trên màn ảnh.

2. Tập như vận động viên, không chỉ để đẹp

Điểm khác biệt trong cách Johansson tập luyện là cô không đặt mục tiêu “đẹp” lên hàng đầu. Thay vào đó, cô tập như một vận động viên thực thụ. Theo nhiều nguồn từ báo chí sức khỏe, các huấn luyện viên của cô ưu tiên hiệu suất vận động, tức là cơ thể phải khỏe, nhanh và bền, thay vì chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn.

Trong quá trình chuẩn bị cho các vai diễn hành động, Johansson thậm chí còn tập luyện với:

- Plyometrics (bài tập bật nhảy) để tăng sức mạnh bùng nổ

- Mixed Martial Arts (võ tổng hợp) để cải thiện phản xạ

- Circuit training (tập xoay vòng) kéo dài 60–90 phút mỗi buổi

Những bài tập này giúp cô duy trì thể trạng ổn định, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương khi quay phim.

3. Pilates và yoga – “vũ khí” của tuổi 40

Khi bước qua tuổi 40, Johansson cũng điều chỉnh chế độ tập luyện để phù hợp với cơ thể. Trong một cuộc phỏng vấn được Hollywood Life dẫn lại, cô cho biết mình bắt đầu chú trọng hơn vào Pilates và yoga để cải thiện sự linh hoạt và hỗ trợ phục hồi.

Đây là điểm quan trọng giúp cô duy trì vóc dáng mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể. Pilates giúp tăng cường cơ lõi và cải thiện tư thế, trong khi yoga hỗ trợ thư giãn và giảm stress – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình.

4. Sự kỷ luật tạo nên sức hút lâu dài

Một chi tiết thú vị là Johansson không phải lúc nào cũng thích tập luyện. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì thói quen tập từ 3–6 buổi mỗi tuần, thậm chí có thời điểm tập gần như mỗi ngày. Chính sự kỷ luật này đã tạo nên sự khác biệt.

Các chuyên gia thể hình nhận định rằng việc duy trì lịch tập đều đặn không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, tinh thần và khả năng chống lão hóa. Đây cũng là lý do vì sao Johansson vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc ở tuổi 41.

5. Không chỉ là vẻ ngoài

Nhìn lại hành trình của Scarlett Johansson, có thể thấy rõ một điều: sức hút của cô không chỉ đến từ những vai diễn gợi cảm hay hình ảnh sexy. Đằng sau đó là một quá trình rèn luyện bền bỉ, khoa học và có ý thức.

Những bài tập như squat, deadlift, plank hay Pilates nghe có vẻ quen thuộc, nhưng chính sự kiên trì với những điều “cơ bản” ấy lại là chìa khóa giúp cô duy trì vẻ ngoài cuốn hút suốt nhiều năm.

Và có lẽ, đó cũng là bí quyết thật sự: không phải tập những gì quá phức tạp, mà là tập đúng – và tập đủ lâu.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn