Mỹ Tâm đã chịu công khai với Mai Tài Phến?

Sau khi phim Tài ra mắt, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Giữa lúc hint cả hai vẫn chưa hạ nhiệt, động thái mới nhất từ phía "Hoạ mi tóc nâu" lại càng khiến người hâm mộ chú ý.

Cụ thể, trên fanpage chính thức, Mỹ Tâm đăng tải bài viết quảng bá ca khúc OST trong phim Tài. Nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Có những tình cảm không cần phải gọi tên, chỉ cần bên cạnh nhau và lặng im là đủ... Gửi đến những khán giả đã dành sự yêu mến cho phim Tài ca khúc OST. Nếu bạn đang có bão giông trong lòng thì hãy nghe ca khúc này để nhận lấy sự bình yên nhé". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đi kèm là poster bức ảnh đôi của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim.

Dòng trạng thái của Mỹ Tâm khiến Mai Tài Phến ngay lập tức được réo gọi

Không ít người theo dõi cặp đôi lâu năm tỏ ra thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều fan liên tục "đẩy thuyền", cho rằng dòng trạng thái này như ngầm công khai mối quan hệ cả hai.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hào hứng, một số cư dân mạng lại cho rằng nội dung bài đăng có thể đơn giản chỉ đang nói về câu chuyện trong ca khúc OST của bộ phim. Netizen cho rằng Mỹ Tâm vốn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, nên nếu thật sự công khai mối quan hệ với Mai Tài Phến, nữ ca sĩ có lẽ sẽ chọn cách chính thức và rõ ràng hơn.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng mỗi động thái nhỏ liên quan đến Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều khiến mạng xã hội xôn xao.

Giữa loạt hint ngày càng rõ ràng thì dòng trạng thái tình cảm của Mỹ Tâm khiến fan thích thú

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là đề tài được khán giả quan tâm đặc biệt. Kể từ khi đóng chung phim, cả hai liền vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Nhiều lần cư dân mạng cũng soi ra được loạt chi tiết đáng ngờ giữa cả hai như đồ đôi, cùng nhau xuất hiện ở sân bay hay Mai Tài Phến xuất hiện ở quê nhà của Mỹ Tâm mỗi dịp Tết.

Kể từ khi dự án chung của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công bố, hội "đẩy thuyền" cho cặp đôi gần như hoạt động hết công suất. Trong sự kiện đầu tháng 2, cả hai gần như dính nhau như sam, liên tục trò chuyện, chia sẻ và cười phá lên đầy thoải mái. Có những khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì không rời nửa bước.

Chưa dừng lại ở đó, khi cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem trailer phim. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi sát cạnh nhau, tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Trong lúc Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến lập tức đưa ly nước tới rất chu đáo. Đáng chú ý hơn, không lâu sau đó, chính nam đạo diễn cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị bắt gặp và sự thân mật này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai khó có thể giải thích bằng hai chữ đồng nghiệp.

Loạt hint khó chối cãi của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Khán giả chỉ chờ ngày Mỹ Tâm và Mai Tài Phến công khai nữa mà thôi

Ảnh: FBNV

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ Mới