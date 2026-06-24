Sao gốc Việt nhận danh hiệu ‘đặc biệt’ tại World Cup 2026

Đây là cột mốc đặc biệt không chỉ với cá nhân tiền vệ sinh năm 2005, mà còn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ Việt Nam, bởi Maza mang trong mình dòng máu Việt từ mẹ.

Trận đấu giữa Jordan và Algeria diễn ra với kịch bản giàu cảm xúc. Jordan bất ngờ vươn lên dẫn trước trong hiệp một, khiến Algeria đối mặt nguy cơ bị đẩy vào thế cực khó sau thất bại trước Argentina ở lượt ra quân. Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Hai bàn thắng trong hiệp hai giúp Algeria ngược dòng 2-1, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2026 là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Maza.

Điểm đáng nói là Ibrahim Maza không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo trong trận đấu này. Dù vậy, tiền vệ 20 tuổi vẫn được vinh danh nhờ màn trình diễn nổi bật ở khu trung tuyến. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, giữ vai trò kết nối lối chơi, điều tiết nhịp độ và liên tục tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

Theo thống kê được Sofascore ghi nhận, Maza thực hiện thành công 28/35 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 80%, đồng thời có 2 đường chuyền quyết định.

Sự chững chạc của Maza là điểm sáng lớn trong lối chơi của Algeria. Trong thời điểm đội nhà bị dẫn bàn, anh không vội vàng hay mất phương hướng mà vẫn bình tĩnh cầm bóng, kéo giãn đội hình Jordan và giúp Algeria từng bước lấy lại quyền kiểm soát. Đây là phẩm chất rất đáng chú ý với một cầu thủ mới 20 tuổi, đặc biệt khi sân khấu anh đang góp mặt là World Cup.

Sau trận, Maza cho biết Algeria đã giữ được sự kiên nhẫn trong thời điểm khó khăn. Anh chia sẻ rằng, toàn đội tin mình vẫn còn cơ hội trở lại, miễn là tiếp tục chơi bình tĩnh và nỗ lực hơn trong hiệp hai. Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó: Algeria không sụp đổ sau bàn thua, trái lại càng chơi càng tạo ra sức ép lớn hơn trước khi hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Sự chững chạc của Maza (áo trắng) là điểm sáng lớn trong lối chơi của Algeria.

Sinh ra tại Berlin, Ibrahim Maza có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội trẻ Đức trước khi lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Algeria từ năm 2024. Hiện Maza thuộc biên chế Bayer Leverkusen và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng xem của bóng đá châu Âu.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2026 là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Maza. Với người hâm mộ Việt Nam, đây cũng là khoảnh khắc rất đặc biệt, khi một cầu thủ mang dòng máu Việt được vinh danh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Ibrahim Maza hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của World Cup năm nay.

Tác giả: Phan Bùi Quốc Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn