Sao Brazil cao gần 2m nhận tin vui về quá trình nhập tịch Việt Nam

Nói về thông tin ngoại binh Gustavo Santos đang được hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch Việt Nam, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi mới nhận được thông tin và Ban lãnh đạo đội đang cố gắng hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt.

Tất cả cũng đang chờ đợi. Tôi hi vọng bạn ấy có thể nhập tịch được để hỗ trợ tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam cũng như Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Về chuyên môn, tôi tin rằng nếu Gustavo Santos nhập tịch thành công, bạn ấy sẽ đóng góp được rất nhiều cho câu lạc bộ và cho đội tuyển Việt Nam vì như các bạn biết, Gustavo Santos là cầu thủ ngoại quốc, có chiều cao tốt. Những pha tranh cướp và không chiến của bạn ấy rất có ích cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Cách đây ít ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Sant Ana Santos Gustavo của Đà Nẵng. Đây là đề xuất xuất phát từ VFF và HLV Kim Sang-sik.

Sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi chắc chắn và khả năng đọc tình huống tốt, Gustavo đã khẳng định năng lực sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

HLV Kim tin rằng, trung vệ người Brazil có thể gia cố hàng thủ đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở World Cup trong tương lai.

Lúc này, Hendrio của Hà Nội FC cũng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền đạo Mario của Đông Á Thanh Hóa cũng được cho là đang trong giai đoạn chờ có quốc tịch Việt Nam sau nhiều năm chơi bóng ở dải đất hình chữ S.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn