Sân bay quốc tế lớn tại miền Trung ra thông báo quan trọng

Cảng hàng không quốc tế Vinh vừa điều chỉnh kế hoạch lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng số 2.16 tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội, theo hướng gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất, theo báo Nghệ An.

Theo thông báo, việc phát hành hồ sơ mời tham gia được tiếp tục duy trì từ 9h ngày 24/4/2026 và kết thúc trước 15h ngày 8/5/2026. Mức giá mỗi bộ hồ sơ là 500.000 đồng.

Các đơn vị đăng ký cần hoàn tất việc nộp hồ sơ trước 15h cùng ngày 8/5/2026 tại trụ sở Cảng hàng không quốc tế Vinh (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An). Đây cũng là thời điểm đóng nhận hồ sơ.

Vào lúc 15h30, toàn bộ hồ sơ sẽ được mở công khai tại hội trường của cảng, với sự tham dự của đại diện các bên liên quan. Đơn vị tổ chức cho biết hồ sơ đề xuất cần tuân thủ các tiêu chí đã quy định trong hồ sơ mời tham gia, bao gồm yêu cầu về hình thức, hiệu lực và bảo đảm dự thầu. Đây là cơ sở để đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp cho việc khai thác mặt bằng trong nhà ga.

Mọi thông tin chi tiết trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp Tổ chuyên gia của cảng, đầu mối là ông Nguyễn Gia Trứ.

Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Báo VnExpress

Việc kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ được xem là bước điều chỉnh nhằm tăng tính cạnh tranh và thu hút thêm các doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tại sân bay.

Trong bối cảnh lưu lượng hành khách qua các cảng hàng không ngày càng tăng, việc khai thác hiệu quả các mặt bằng thương mại trong nhà ga đang trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của ngành hàng không.

Báo Đầu Tư cho hay, hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang trong quá trình triển khai dự án kéo dài đường cất hạ cánh (CHC) do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn hơn 545 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ kéo dài đường băng thêm 600m, đồng thời xây dựng hệ thống đường lăn chờ cùng các hạng mục phụ trợ nhằm nâng cao năng lực khai thác của sân bay.

Dù đã được triển khai, dự án hiện vẫn gặp khó khăn chủ yếu ở khâu giải phóng mặt bằng và di dời các hạng mục liên quan đến quốc phòng - những yếu tố có tính chất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Các cơ quan chức năng tại Nghệ An đang tập trung xử lý các điểm nghẽn này để đảm bảo dự án không bị kéo dài.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý đồng bộ các thủ tục. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành việc xác định ranh giới đất quốc phòng, đồng thời thống nhất phương án di dời các đài K1, K5 trước ngày 29/4/2026.

Song song, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu vị trí khu tái định cư tại huyện Nghi Lộc (nay là xã Nghi Lộc) trong tháng 4/2026, nhằm phục vụ công tác di dời, bố trí lại dân cư bị ảnh hưởng. Về nguồn lực tài chính, Sở Tài chính được giao chủ động tham mưu bố trí kinh phí bồi thường, đảm bảo việc chi trả cho người dân được thực hiện kịp thời, tránh phát sinh khiếu kiện.

Việc kéo dài đường cất hạ cánh được kỳ vọng sẽ giúp sân bay Vinh nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay, giảm hạn chế kỹ thuật và tăng khả năng khai thác các đường bay trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tiến độ giải phóng mặt bằng và phối hợp liên ngành sẽ đóng vai trò quyết định trong giai đoạn triển khai sắp tới.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: reatimes.vn