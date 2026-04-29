Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Samsung đang âm thầm sửa “điểm yếu chí mạng”?

Galaxy Z Fold 7. Hình ảnh: Arena

Samsung chọn giải bài toán trải nghiệm với Galaxy Z Fold 8

Trong nhiều năm, dòng Galaxy Z Fold luôn đại diện cho sự đột phá về hình thức. Nhưng đi kèm với đó là những hạn chế cố hữu: nếp gấp trên màn hình, độ bền bản lề hay trải nghiệm chưa thực sự liền mạch.

Với Galaxy Z Fold 8, Samsung dường như không còn đặt mục tiêu gây choáng ngợp, mà chuyển sang giải quyết những “điểm nghẽn” này. Các thông tin rò rỉ cho thấy phần bản lề được thiết kế lại, giúp giảm đáng kể nếp gấp - yếu tố từng khiến không ít người dùng do dự khi chọn điện thoại gập.

Màn hình lớn hơn, “dễ dùng hơn”

Điểm mạnh của dòng Fold vẫn nằm ở màn hình bên trong kích thước lớn, tiệm cận tablet. Tuy nhiên, điều Samsung đang làm không chỉ là tăng thông số.

Tỷ lệ màn hình ngoài được điều chỉnh để thuận tiện hơn khi sử dụng bằng một tay, trong khi lớp kính siêu mỏng tiếp tục được cải tiến để tăng độ bền. Những thay đổi này không quá nổi bật trên thông số kỹ thuật, nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày.

Camera và hiệu năng: Vá khoảng cách với dòng Ultra

Một trong những hạn chế lớn của các thế hệ Fold trước là camera chưa tương xứng với mức giá. Galaxy Z Fold 8 được cho là sẽ thu hẹp khoảng cách này khi nâng cấp cảm biến và thuật toán xử lý ảnh.

Song song đó, cấu hình phần cứng vẫn giữ chuẩn flagship, đủ để đáp ứng các tác vụ nặng và đa nhiệm - yếu tố quan trọng khi Samsung định vị dòng Fold như một thiết bị làm việc di động.

Trên thị trường điện thoại, khi nhiều đối thủ liên tục tung ra thiết kế mới lạ, cách tiếp cận của Samsung có thể bị xem là an toàn. Nhưng thực tế, đây lại là chiến lược mang tính dài hạn.

Thay vì chạy theo sự chú ý ngắn hạn, hãng đang từng bước hoàn thiện sản phẩm, biến điện thoại gập từ một thiết bị “trình diễn công nghệ” thành công cụ thực sự hữu ích.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Samsung Galaxy Z Fold 8 Màn hình chính: 8.0 inch Dynamic AMOLED, 120Hz Màn hình phụ: 6.5 inch, AMOLED, 120Hz Độ phân giải: khoảng 2184 x 1968 pixels Vi xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12GB - 16GB Bộ nhớ trong: 256GB - 1TB Camera sau: Chính: 200MP Góc siêu rộng: 12MP Tele: 10-12MP, zoom quang 3x Camera trước: 10MP (màn hình ngoài & trong) Pin: khoảng 5.000mAh Sạc nhanh: 45W (có thể nâng cấp so với thế hệ trước) Hệ điều hành: Android 16/17 (One UI mới) Kháng nước/bụi: IP48 (dự kiến cải thiện) Tính năng nổi bật: - Hỗ trợ S Pen - Màn hình gập giảm nếp gấp - Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Galaxy Z Fold 8 không phải là cuộc cách mạng về hình thức, nhưng có thể là bước ngoặt về trải nghiệm. Khi những “điểm yếu chí mạng” dần được khắc phục, điện thoại gập mới thực sự có cơ hội trở thành lựa chọn chính thay vì chỉ là sản phẩm dành cho người thích công nghệ.

Tác giả: Đỗ Tho

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn