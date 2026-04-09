Điều gì khiến Apple và Samsung chưa sẵn sàng “đổi pin”?

Nhiều người dùng smartphone đã từng thắc mắc tại sao các sản phẩm như iPhone, Pixel hay Galaxy chỉ có thể hoạt động đến tối, trong khi những chiếc điện thoại của Honor và OnePlus lại có thể sử dụng liên tục trong 2 ngày chỉ với 1 lần sạc. Câu trả lời nằm ở một công nghệ pin mới: pin silicon-carbon (Si-C).

OnePlus 15 được đánh giá có thời lượng pin kỷ lục tại PhoneArena.

Theo một báo cáo gần đây, bao gồm các cuộc phỏng vấn với kỹ sư từ Honor và OnePlus, pin silicon-carbon đã thay thế một phần than chì truyền thống trong pin bằng silicon, cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian. Nhờ vậy, các công ty như Honor và OnePlus tích hợp các viên pin có dung lượng từ 6.000 đến 7.300 mAh vào những chiếc điện thoại mỏng nhẹ như Galaxy S26 Ultra hay iPhone Air.

Honor là công ty tiên phong trong công nghệ pin silicon-carbon từ năm 2023 với mẫu Magic5 Pro, trong khi OnePlus ra mắt OnePlus 15 với viên pin silicon-carbon 7.300 mAh để trở thành mẫu smartphone giữ kỷ lục về thời lượng pin tốt nhất tại PhoneArena trong hai năm qua.

Công nghệ pin silicon-carbon có thực sự an toàn?

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm trong bối cảnh pin lithium-ion từng gây lo lắng với các sự cố cháy nổ. Vào năm ngoái, một giám đốc điều hành của Google đã bày tỏ sự hoài nghi về độ an toàn và độ bền của pin Si-C. Ngược lại, Honor và OnePlus khẳng định rằng họ đã thực hiện nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Honor cho biết họ đã vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế về độ bền và khả năng chống thủng, trong khi OnePlus cam kết rằng pin của OnePlus 15 sẽ giữ được hơn 80% tuổi thọ sau 4 năm sử dụng.

Người dùng iPhone Air phải thêm phụ kiện sạc dự phòng nếu muốn sử dụng pin được lâu hơn.

Vậy tại sao Apple, Samsung và Google vẫn chưa áp dụng công nghệ này? Nguyên nhân có thể nằm ở chi phí sản xuất cao hơn từ 20% đến 40% so với pin lithium-ion truyền thống, cùng với việc cần phải đầu tư vào dây chuyền sản xuất mới. Các công ty này đã đầu tư hàng tỷ USD vào hệ thống pin hiện tại, và việc chuyển đổi có thể gây ra cú sốc tài chính lớn. Đặc biệt, Samsung vẫn còn ám ảnh bởi thảm họa Galaxy Note7 năm 2016, vốn khiến họ thận trọng hơn trong việc áp dụng công nghệ mới.

Hiện tại, khoảng cách về thời lượng pin giữa các thương hiệu đang ngày càng nới rộng. Chẳng hạn, chiếc điện thoại gập Magic V6 của Honor trang bị viên pin Si-C 7.150 mAh, trong khi Galaxy Z Fold7 của Samsung chỉ có viên pin 4.400 mAh. Apple cũng không khá hơn khi iPhone Air chỉ có viên pin 3.190 mAh và phải sử dụng thêm phụ kiện pin dự phòng MagSafe để đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

Honor Magic V6 cũng đi kèm pin Si-C.

Mặc dù chưa có nhiều người dùng trải nghiệm lâu dài với pin Si-C, nhiều người đã khẳng định rằng thời lượng pin của các thiết bị này thực sự ấn tượng. Thời gian sử dụng lên đến 2 ngày không còn chỉ là lời hứa hẹn trong marketing mà đang trở thành hiện thực, dù chưa có mặt trên các sản phẩm của những thương hiệu lớn mà nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Các ông lớn trong ngành có thể tiếp tục khẳng định rằng công nghệ này chưa sẵn sàng, nhưng thực tế từ thị trường lại cho thấy điều ngược lại.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn