Vì sao người sáng lập Microsoft lại "mê mẩn" điện thoại gập Samsung đến vậy?

Trong một tiết lộ gây bất ngờ, nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates - đã xác nhận chiếc điện thoại ông sử dụng hàng ngày không phải là một sản phẩm của "nhà trồng", mà là siêu phẩm gập mới nhất từ Samsung. Đáng chú ý hơn, đây là một món quà đặc biệt từ chính chủ tịch Samsung, ông Lee Jae-yong (Jay Y. Lee).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về chiếc điện thoại cá nhân, Bill Gates đã không ngần ngại chia sẻ: "Tôi đang dùng điện thoại Samsung Fold. Thực ra, Lee Jae-yong đã tặng nó cho tôi, nên tôi không phải trả tiền".

Bill Gates chia sẻ về việc được chủ tịch Samsung tặng điện thoại gập Galaxy Fold.

Dù ông không nói rõ model, nhưng với cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo công nghệ tại Hàn Quốc vào tuần trước, giới thạo tin gần như chắc chắn đó chính là chiếc Galaxy Z Fold7 – mẫu điện thoại gập flagship vừa được Samsung trình làng.

Đây không phải là lần đầu tiên Bill Gates thể hiện sự yêu thích của mình với dòng điện thoại gập của Samsung. Ba năm trước, ông đã dùng một chiếc Galaxy Z Fold3, và sau đó là Galaxy Z Fold4. Việc ông tiếp tục lựa chọn dòng sản phẩm này, thay vì các thiết bị gập khác trên thị trường, là một minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn từ thiết kế sáng tạo của Samsung.

Việc nâng cấp thẳng từ Z Fold4 lên Z Fold7 được xem là một bước nhảy vọt. Galaxy Z Fold7 sở hữu những cải tiến vượt bậc về mọi mặt, từ màn hình lớn và thực dụng hơn, thiết kế mỏng nhẹ tinh tế, cho đến sức mạnh xử lý và các tính năng AI đột phá.

Món quà này không chỉ đơn thuần là một cử chỉ ngoại giao. Nó được xem là một nước đi chiến lược và đầy thông minh của chủ tịch Jay Y. Lee, đặc biệt trong bối cảnh ông đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn sau khi được tòa án tối cao tuyên trắng án.

Sự tham gia trực tiếp của vị chủ tịch đã mang lại những kết quả ấn tượng, với các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la được ký kết gần đây với Tesla, Apple và những tiến triển quan trọng trong việc cung cấp chip nhớ HBM cho Nvidia. Việc nhà sáng lập Microsoft công khai sử dụng sản phẩm đầu bảng của Samsung chính là một lời quảng bá không thể giá trị hơn, khẳng định vị thế dẫn đầu của gã khổng lồ Hàn Quốc trên sân chơi công nghệ toàn cầu.

Tác giả: Đào Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn