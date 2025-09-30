Sai phạm tại công trình thi công cầu Khe Càng

Thi công sai thiết kế?

Cầu dân sinh Khe Càng, bản Xốp Nặm, xã Tam Thái (xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dưỡng cũ), tỉnh Nghệ An được xây dựng bắc qua suối Chà Lạp.

Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng của công trình này mà chúng tôi thu thập được, cầu Khe Càng là công trình cầu tràn sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép với bề rộng tràn là 5m; cầu có 4 nhịp với tổng chiều dài là 20,5m...ngoài ra, hệ thống đường tràn có tổng chiều dài 88,54m với bên tông cốt thép mác M250 dày 18cm...

Dự án cầu dân sinh Khe Càng. Ảnh: Đình Tiệp.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 2,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, phần xây lắp là hơn 2,2 tỷ đồng. Khi đó, Dự án nêu trên được giao cho UBND huyện Tương Dương (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng.

Ngày 13/9/2024, dự án được tiến hành ký hợp đồng số 44/2023/HĐXL, giao toàn bộ phần xây lắp thi công công trình cho Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng, thời gian khởi công là ngày 16/9/2024 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng nói trên là 8 tháng.

Đá mà nhà thầu tận dụng nhặt tại khe suối để thi công. Ảnh: Đình Tiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì chủ đầu tư đã phát hiện ra những sai sót của nhà thầu, thi công không đúng so với thiết kế đã được phê duyệt.

Điều này cũng đã được Ban quản lý dự án Tương Dương chỉ rõ tại văn bản số 73/CV-BDA ngày 4/6/2025 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và giải nguồn vốn công trình xây dựng cầu tràn dân sinh Khe Càng, bản Xốp Nặm (văn bản lần thứ 5, trước đó Ban quản lý dự án Tương Dương đã 4 lần có văn bản - PV).

Nhiều vật liệu, trong đó có nhiều xi măng bị ngập bùn nước, hư hỏng. Ảnh: Đình Tiệp.

Cụ thể, thời điểm kiểm tra thì phát hiện nhà thầu đang thi công lớp rọ đá 2x1x1 phía thượng lưu (Đã thi công sai phạm và Ban quản lý dự án đã yêu cầu phá dỡ 1 lần do đơn vị sử dụng rọ đá không đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công). Tuy nhiên, ngày hôm đó đơn vị thi công tiếp tục sai phạm trong thi công. Cụ thể là thi công xếp rọ đá không đạt yêu cầu về kích thước 1mx1mx2m (chiều cao x chiều rộng x chiều dài thi công đo được chỉ là 0,9mx0,7mx1,85m); Thi công đá xếp không có tính đồng nhất (kích thước viên to trong, viên nhỏ ngoài, khe hở giữa các viên đá lớn dẫn đến tính liên kết giữa các viên đá không có và dễ sụt lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc công trình; Sử dụng đá xếp không đảm bảo về hình dạng kích thước (đơn vị sử dụng đá sỏi cuội tròn trơn nhẵn nhặt tại chỗ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp xúc và tính liên kết giữa các viên đá...).

Đốc thúc 5 lần, nhà thầu vẫn ‘bặt vô âm tín’

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tương Dương, trong hợp đồng, dự án nêu trên phải hoàn thành vào ngày 16/5/2025. Tuy nhiên, do nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng bố trí chưa đúng, chưa đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tham gia thực hiện công việc thi công xây dựng công trình nên dự án mới chỉ thi công được một vài hạng mục, tiến độ quá chậm chạp.

Dự án cầu dân sinh Khe Càng sau hơn 1 năm khởi công vẫn đang còn ngổn ngang, chưa thành hình hài. Ảnh: Đình Tiệp.

Trước tình hình đó, UBND Tương Dương đã có Quyết định 1527/QĐ-UBND, ngày 27/6/2025 cho phép điều chỉnh gia hạn tiến độ thi công gói thầu số 1 xây dựng cầu dân sinh Khe Càng đến ngày 31/7/2025.

Tuy nhiên, theo người dân bản Xốp Nặm, Ban quản lý bản cũng như UBND xã Tam Thái thì công trình vẫn “giậm chân tại chỗ”, hiện tại các máy móc cũng như công nhân, cán bộ kỹ thuật...của nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng không còn thấy xuất hiện tại công trường.

Có mặt tại công trường này vào những ngày cuối tháng 9/2025, ghi nhận của PV là công trình đang cực kỳ ngổn ngang. Nhà thầu mới thi công được mố cầu và các trụ cầu. Những trận lũ lụt vừa qua cũng đã cuốn đi một số vật liệu thi công công trình.

Mặt khác, một số lượng lớn xi măng nhà thầu cất giữ không đảm bảo nên đã bị ngập trong bùn nước, hư hỏng. Nhiều sắt thép đang tấp bạt tại công trường cũng bị nước và bùn đất tấp lên, hoen rỉ...nhìn rất thảm hại. Hơn nữa, các rọ đá kè bờ suối Chà Lạp được làm khá sơ sài, mắt lưới quá lớn và thiếu tính liên kết, những viên đá được xếp vào với kích cỡ khác nhau xộc xệch và nhà thầu còn dùng cả đá có sẵn ở dưới khe để trộn vào...trông rất phản cảm.

Sắt thép được nhà thầu cất ven đường bị lũ vùi lấp, hoen rỉ. Ảnh: Đình Tiệp.

Ông Lô Văn Thôn, người dân ở bản Xốp Nặm, bức xúc, phản ánh: “Cầu Khe Càng là cây cầu duy nhất bắc qua suối Chà Lạp để hơn 60 hộ dân bản Xốp Nặm đi vào khu đất canh tác rộng 35ha bao gồm khoảng 30ha trồng sắn và khoảng 5ha ngô, lúa. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài mãi không xong đã khiến cho việc đi lại canh tác của bà con gặp rất nhiều khó khăn, người dân chúng tôi phải lội qua suối để đi sản xuất hàng ngày, rất nguy hiểm. nhất là trong mùa mưa lũ này”.

Cũng trong tâm trạng bức xúc, ông Lương Văn Khoa, Bí thư Chi bộ bản Xốp Nặm, nói: “Trước đây có cây cầu cũ vẫn đang đi được sang suối để người dân đi canh tác. Phá cầu cũ rồi xây cầu mới mãi không xong nên người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi sản xuất. Chỉ 1 tháng nữa là đến vụ thu hoạch 30ha sắn thì không biết người dân phải vận chuyển về bán bằng cách nào đây?”.

Hơn 60 hộ dân bản Xốp Nặm phải lội bộ qua suối Chà Lạp để canh tác, rất nguy hiểm trong mùa lũ. Ảnh: Đình Tiệp.

Còn theo UBND xã Tam Thái, cho biết, việc nhà tầu thi công công trình cầu dân sinh Khe Càng quá chậm chạp khiến cho người dân và chính quyền xã vô cùng bức xúc. Điều này không chỉ cản trở việc đi lại của người dân mà còn tiềm ân nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. “Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư phải có ngay biện pháp cứng rắn để yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thiện sớm cây cầu. Bằng không, phải có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Thái, kiến nghị.

Khu đất rộng 35ha mà người dân bản Xốp Nặm đang trồng sắn, ngô và lúa phải lội qua khe Chà Lạp vì không có cầu. Ảnh: Đình Tiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Bình, phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tương Dương, cho hay, do ông mới đến phụ trách Ban nên mọi việc chưa nắm rõ cụ thể. Cũng theo ông Bình, thì hiện nay tỉnh đã có hướng dẫn bàn giao các công việc của Ban cấp huyện cũ về cho UBND các xã. “Sắp tới, chúng tôi sẽ có văn bản bàn giao các dự án thuộc Ban về cho UBND các xã theo quy định. Trong đó có dự án cầu dân sinh Khe Càng”(?), ông Trần Thanh Bình, cho biết thêm.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tương Dương đã 5 lần có văn bản đốc thúc tiến độ nhưng nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng vẫn "bặt vô âm tín". Ảnh: ĐÌnh Tiệp.

Cũng liên quan đến nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng, dù công trình cầu dânh sinh Khe Càng đang chậm tiến độ, thi công sai thiết kế...nhưng không hiểu vì sao ngày 25/6/2025 đơn vị này vẫn tiếp tục trúng gói thầu “toàn bộ phần thi công xây dựng công trình và chi phí đảm bảo an toàn giao thông Duy tu bảo dưỡng Trường Thiểu học Tam Đình và Đường giao thông vào Trường Mầm non Tam Hợp”. Dự án trên cũng do UBND huyện Tương Dương (cũ) làm chủ đầu tư.

Gói thầu nêu trên trị giá 1,38 tỷ đồng. Ngay sau khi trúng thầu, Công ty CP Tập đoàn Tân Hưng đã tiến hành lễ khởi công công trình từ tháng 7/2025 nhưng theo UBND xã Tam Thái thì đến thời điểm hiện tại nhà thầu vẫn đang “bặt vô âm tín”.

