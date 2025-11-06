Sắc vóc tân Hoa hậu Trái Đất cao 1,78 m

Natálie Puškinová sinh năm 2004, cao 1,78 m và sở hữu thân hình nóng bỏng. Hiện, người đẹp học ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles và là một thợ lặn được cấp chứng chỉ. Tại Miss Earth 2025, người đẹp chia sẻ rằng cô mất ba mẹ ở năm 16 tuổi, khó khăn này đã khiến cô định hình được bản thân ở hiện tại. Đến với cuộc thi, Puškinová mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ.