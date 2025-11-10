Sắc vóc cô gái 'đổi đời' nhờ dao kéo sau 10 năm

Năm 2015, Thanh Quỳnh đăng ký tham gia chương trình Thay đổi cuộc sống - Change life phát sóng trên VTV và may mắn được chọn sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, sau 3 tháng, gương mặt cô trở nên hài hòa, cân đối hơn. Cũng từ đây, cuộc đời cô "sang trang" khi trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời hợp tác, tham gia các chương trình giải trí. Tuy nhiên sau khi thử sức ở một số vị trí, Thanh Quỳnh lựa chọn gắn bó với lĩnh vực thẩm mỹ, làm việc cho bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho mình.