Sa Pa gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ

Tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 4D kết nối Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa với Lai Châu và các tỉnh miền xuôi hiện đang là một trong những điểm ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhiều vị trí đã bị hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi lấp mặt đường. Riêng đoạn qua Ô Quý Hồ, vào đêm 29/9, một vụ sạt lở bất ngờ còn khiến 8 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng, may mắn mọi người đều kịp tháo chạy thoát thân.

Nhiều vị trí sạt lở trên các tuyến giao thông tại Sa Pa

Theo ông Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị phường Sa Pa, ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, cảnh báo, sơ tán người và phương tiện trong vùng nguy hiểm ra nơi an toàn. Đối với điểm sạt lở trên, Đội quản lý trật tự đô thị đã liên hệ với Ban Bảo trì đường bộ tỉnh tiến hành xúc gạt để thông đường cho người dân đi lại.

Ngoài Quốc lộ 4D, các tuyến giao thông khu vực như tỉnh lộ 152, đường DH92, đường tổ dân phố Sa Pả 2, 3 v.v… cũng bị hư hại nặng. Sạt lở còn đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân vùng cao Sa Pa.

Đơn cử như tại thôn Chu Lìn 1, xã Tả Phìn, căn nhà của gia đình anh Bùi Văn Lợi bị đất đá tàn phá tan hoang. Anh Lợi cho biết: "Tầm 7h tối sạt lần một, đến 1 giờ sáng sạt lần hai. Tất cả tài sản của gia đình gồm hàng hoá, phân bón bị hỏng hoàn toàn, vợ tôi cùng hai cháu nhỏ phải di chuyển sang nơi ở tạm".

Chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ hỗ trợ một hộ dân ở xã Tả Phìn ra nơi an toàn

Thống kê từ chính quyền các xã, phường khu vực Sa Pa cho biết, dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song mưa lũ những ngày qua đã tàn phá nặng nề hạ tầng cơ sở tại địa phương, bình quân mỗi xã, phường thiệt hại vật chất từ 3 - 5 tỷ đồng.

Do hàng trăm vị trí xung yếu phát sinh, chính quyền sở tại cũng khẩn trương cắm biển cảnh báo, di dời người dân ra nơi an toàn. Trong đó, phường Sa Pa sơ tán hơn 100 hộ, xã Tả Phìn 54 hộ, xã Mường Bo 82 hộ…

Công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng triển khai khẩn trương với hy vọng sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân.

Tác giả: An Kiên

Nguồn tin: Báo VOV