Rủ nhau ra sông Hiếu chơi, một em học sinh mất tích

Sáng ngày 5/4, thông tin từ UBND phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là học sinh lớp 11 và hiện đang mất tích chưa tìm kiếm được.

Theo đó, khoảng 14h20’ ngày 4/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận tin báo có người bị đuối nước tại sông Hiếu, đoạn qua vực Giồng, khối 1, phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà.

Khu vực em H. bị đuối nước

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng cùng người dân triển khai tìm kiếm cháu.

Được biết, trưa 4/4, em V.S.H. (SN 2007), trú tại xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, cùng năm người bạn khác ra bờ sông chơi, không may em H. bị sẩy chân đuối nước. Thấy H. gặp nạn, một em đã nhảy xuống cứu, sau đó em này cũng bị đuối nước nhưng may mắn dạt vào bờ an toàn, còn em H. thì mất tích.

Tính đến 10h sáng nay (5/4), các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em H.

