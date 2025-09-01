Rộn ràng không khí duyệt nghi thức Đội chào mừng 80 năm Quốc khánh tại Nghệ An

Duyệt nghi thức Đội, tổ chức Hội trại và biểu diễn văn nghệ không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước mà còn tiếp thêm động lực, khí thế cho các em thiếu nhi trước khi bước vào năm học mới.