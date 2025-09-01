Rộn ràng không khí duyệt nghi thức Đội chào mừng 80 năm Quốc khánh tại Nghệ An

Hội trại và duyệt nghi thức Đội tại Nghệ An thường gắn liền với nhau, được các xã tổ chức trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: KT
Nhiều hoạt cảnh lịch sử được các em thiếu nhi tái hiện sinh động. Ảnh: KT
Từ ngày 29/8 đến nay, mặc dù nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa, mưa to nhưng hoạt động duyệt nghi thức Đội vẫn được tổ chức trong không khí rộn ràng, vui tươi mừng Quốc Khánh 2/9. Ảnh: KT
Rất đông người dân đã đội mưa có mặt tại các sân vận động xã, nơi tổ chức duyệt nghi thức Đội để xem, cổ vũ các em thiếu nhi biểu diễn. Ảnh: KT
Hội trại được xã Minh Châu, huyện Diễn Châu cũ, tổ chức đồng thời cùng duyệt nghi thức Đội. Ảnh: KT
Trại hè của Chi đội Phan Đình Giót xã Minh Châu, Nghệ An. Ảnh: KT
Duyệt nghi thức Đội tại xã Bình Minh, Nghệ An. Ảnh: KT
Hoạt động duyệt nghi thức Đội chào mừng Quốc khánh 2/9, đã trở thành một nét đẹp truyền thống của thiếu nhi Nghệ An trong dịp Tết Độc lập. Ảnh: KT
Rước ảnh Bác Hồ tại xã Hạnh Quảng, Nghệ An. Ảnh: KT
Duyệt nghi thức Đội, tổ chức Hội trại và biểu diễn văn nghệ không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước mà còn tiếp thêm động lực, khí thế cho các em thiếu nhi trước khi bước vào năm học mới.
Tác giả: Bá Thăng
Nguồn tin: Báo VOV