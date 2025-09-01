Công nhân Nghệ An “nhuộm đỏ” nhà xưởng bằng cờ Tổ quốc mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Trong không khí chào mừng 80 năm ngày lễ Quốc khánh 2/9, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An tổ chức treo cờ Tổ Quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp khuyến khích người lao động mặc đồng phục công ty hoặc áo đỏ sao vàng trong những ngày làm việc. Ảnh CSCC.
Niềm tự hào đang lan toả trong từng phân xưởng, từng ca làm việc của công nhân Nghệ An. Trong ảnh là các công nhân công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Việt Nam. Ảnh CSCC.
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng thuộc Công đoàn xã Quan Thành hưởng ứng Ngày Quốc Khánh 2/9. Hòa chung không khí chào mừng Ngày Quốc Khánh 2/9, công ty này đã phát động cán bộ công nhân viên trong công ty mặc áo sao vàng và treo cờ Tổ quốc tại khu vực công ty. Ảnh CSCC.
Đây là hoạt động thường niên của công ty, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay góp phần vào hoạt động văn hóa, cộng đồng. Các cán bộ, công nhân viên tham gia nhiệt tình, thể hiện niềm tự hào về ngày lễ trọng đại của đất nước.
“Năm nay đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh ai cũng cảm thấy tự hào. Đi làm tại xưởng sản xuất, thấy rợp một màu cờ đỏ, thực sự tôi cảm thấy háo hức, phấn chấn. Làm việc trong không khí như vậy, công nhân chúng tôi yêu công việc của mình và muốn gắn bó với công ty”, chị Nguyễn Thị Thắm, công nhân công ty An Hưng cho biết. Ảnh CSCC.
Hòa chung niềm vui của dân tộc, các công đoàn cơ sở xã Diễn Châu và xã Hùng Châu đã có nhiều hoạt động hưởng ứng. Các công đoàn cơ sở xã Diễn Châu đã hưởng ứng mặc áo cờ đỏ sao vàng và trao quà cho công nhân viên hàng nghìn suất quà trị giá từ 300.000-1 triệu với tổng giá trị hơn tỷ đồng. Ảnh CSCC.
Công ty CP Minh Anh Kim Liên những ngày này cũng phủ kín nhà xưởng bằng màu đỏ của Tổ Quốc. Với họ, yêu nước không chỉ là lời nói, mà là sự cống hiến trong từng sản phẩm, là tinh thần đoàn kết trong mỗi ca làm việc, là niềm tự hào khi góp sức nhỏ bé dựng xây Tổ quốc. Ảnh CSCC.
Các công nhân cùng nhau chụp hình lưu niệm ghi lại những khoảng khắc hào hùng đáng nhớ này. Ảnh CSCC.
Trước đó, vào sáng 30/8, toàn thể cán bộ, công nhân lao động công ty CP may Minh Anh Tân Kỳ tổ chức lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh CSCC.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn