Công nhân Nghệ An “nhuộm đỏ” nhà xưởng bằng cờ Tổ quốc mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

“Năm nay đại lễ 80 năm ngày Quốc khánh ai cũng cảm thấy tự hào. Đi làm tại xưởng sản xuất, thấy rợp một màu cờ đỏ, thực sự tôi cảm thấy háo hức, phấn chấn. Làm việc trong không khí như vậy, công nhân chúng tôi yêu công việc của mình và muốn gắn bó với công ty”, chị Nguyễn Thị Thắm, công nhân công ty An Hưng cho biết. Ảnh CSCC.