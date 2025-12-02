Đây là smartphone gập 3 của Samsung

Mẫu Samsung Galaxy Z TriFold khi mở ra có màn hình 10 inch. Ảnh: MrWhosetheboss.

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Z TriFold, smartphone gập 3 đầu tiên của hãng. Thiết bị chứng tỏ sức mạnh kỹ thuật của công ty Hàn Quốc trong phân khúc, tuy điện thoại gập chưa được nhiều người dùng phổ thông đón nhận.

Galaxy Z TriFold sở hữu 2 bản lề, cho phép mở ra để sử dụng như tablet kích thước lớn. Khi đóng lại, màn hình ngoài của máy có kích thước 6,5 inch (độ phân giải 1080p), tương tự nhiều smartphone tiêu chuẩn.

Khi mở ra, sản phẩm mang đến trải nghiệm giống tablet với màn hình 10 inch (độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel, tần số quét 120 Hz), lớn hơn Galaxy Z Fold7 (8 inch). Ở chế độ mở rộng, mỗi phần màn hình có thể chạy một ứng dụng độc lập, tương đương 3 smartphone 6,5 inch đặt cạnh nhau.

Trên Z TriFold, người dùng có thể kích hoạt chế độ DeX để sử dụng như laptop hoặc tablet cỡ lớn. Với những thiết bị khác, tính năng này chỉ hoạt động khi kết nối màn hình ngoài. Trong chế độ DeX, Z TriFold hỗ trợ 4 không gian làm việc, mỗi không gian có thể mở 5 ứng dụng cùng lúc.

Tại phần mỏng nhất, Z TriFold dày 3,9 mm (chứa khay SIM vật lý), phần màn hình giữa dày nhất với 4,2 mm (chứa cổng USB-C), phần còn lại dày 4 mm. Khi gập lại, độ dày tổng thể của máy đạt 12,9 mm, lớn hơn Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) và Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), nhưng không quá chênh lệch so với Z Fold6 (12,1 mm).

Thiết kế của Galaxy Z TriFold. Ảnh: Samsung.

Bên trong máy là viên pin 5.600 mAh, lớn nhất với các smartphone gập của Samsung. Hãng cho biết Z TriFold có thể xem video liên tục trong 17 giờ với chế độ mở rộng.

Để giảm rủi ro độ bền, Samsung cho biết đã tinh chỉnh bản lề, khung nhôm và công nghệ màn hình trên Z TriFold. Nếu cần sửa màn hình, công ty sẽ ưu đãi giảm giá 50% cho lần đầu tiên.

Theo Bloomberg, Galaxy Z TriFold khá dễ sử dụng. Nếu gập không đúng cách, thiết bị sẽ rung và hiện cảnh báo. Mặt lưng máy làm từ “polymer gia cố sợi gốm thủy tinh”, hỗ trợ chuẩn kháng nước IP48.

Samsung vẫn tích hợp 3 camera sau cho Galaxy Z TriFold, gồm camera chính 200 MP (khẩu độ f/1.7), camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP. Màn hình ngoài và trong đều có camera selfie 10 MP. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB.

Galaxy Z TriFold trang bị bộ công cụ Galaxy AI. Những tính năng nổi bật như Generative Edit, Photo Assist, Writing Assist xuất hiện đầy đủ. Người dùng cũng nhận 6 tháng trải nghiệm gói Google AI Pro.

Z TriFold được Samsung ra mắt vài tháng trước khi Apple dự kiến công bố iPhone gập đầu tiên. Dựa trên tin đồn, thiết bị từ Táo khuyết có thể ra mắt cuối năm sau với thiết kế gập dạng cuốn sách, tương tự Galaxy Z Fold.

Độ mỏng của Galaxy Z TriFold. Ảnh: Samsung.

Trước Samsung, Huawei là cái tên đầu tiên ra mắt smartphone gập 3 với Mate XT năm 2024. Tại Trung Quốc, Z TriFold sẽ đối diện sức ép cạnh tranh lớn từ Huawei, dù sản phẩm của Samsung sử dụng Android tiêu chuẩn, tương thích nhiều ứng dụng hơn.

So với Mate XT, điểm khác biệt của Z TriFold đến từ cơ chế gập. Thiết bị Samsung có bản lề gập vào từ hai bên, trong khi Mate XT gập theo hình chữ Z. Dù thiết kế khác, Z TriFold có kích thước và khối lượng khá tương đồng Mate XT (Z TriFold dày 12,9 mm, nặng 309 g so với 12,8 mm, 298 g).

Doanh số smartphone gập của Samsung gần đây cao hơn đời trước, song vẫn còn nhỏ so với các model thông thường như Galaxy S25 Ultra. Nếu giữ nguyên lịch ra mắt, hãng dự kiến trình làng dòng Galaxy S26 đầu năm sau.

Samsung dự kiến bán Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc từ ngày 12/12 với giá tương đương 2.450 USD. Hãng có kế hoạch phân phối sản phẩm cho một số thị trường khác như Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và UAE.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn