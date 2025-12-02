Trần Mạnh Quân, cầu thủ Việt Nam ghi 29 bàn trong năm 2025

Mạnh Quân ghi 29 bàn trong 3 giải đấu ở năm 2025 - Ảnh: VFF

Theo thống kê từ trang Bóng đá trẻ Hà Nội, trong năm 2025, tiền đạo Trần Mạnh Quân đã ghi 29 bàn thắng sau 29 trận đấu. Cầu thủ được đào tạo bởi lò đào tạo Hà Nội ghi 15 bàn ở giải U15 Quốc gia. Tới giải U17 Quốc gia, Quân tiếp tục có 9 pha lập công để ẵm danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Ở vòng loại U17 châu Á 2026, Mạnh Quân cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U17 Việt Nam với tổng cộng 5 pha lập công.

Tổng cộng sau 29 trận đấu tại 3 mặt trận kể trên, chàng trai sinh năm 2010 đã ghi tới 29 bàn. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam lập công nhiều nhất trong năm 2025, tính cả lứa tuổi trẻ và trưởng thành. Cột mốc mà Mạnh Quân có được cũng là lời khẳng định cho chất lượng đào tạo bóng đá trẻ xuyên suốt của CLB Hà Nội. Năm nay, tại hệ thống giải trẻ quốc gia, đại diện Thủ đô cũng đã có những thành tích đáng khen ngợi với ngôi á quân U15 Quốc gia, bảo vệ thành công chức vô địch U17 Quốc gia hay hạng ba U21 Quốc gia.

Trở lại với Mạnh Quân, màn trình diễn của cầu thủ này tại vòng loại U17 châu Á 2026 càng trở nên đặc biệt khi vốn dĩ ban đầu anh không có tên trong kế hoạch của HLV Cristiano Roland. Chân sút trẻ này chỉ được trao cơ hội vào phút chót, triệu tập bổ sung để thay thế Nguyễn Lê Quang Khôi - con trai của cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải, bị chấn thương. Từ một suất dự phòng, Mạnh Quân đã vụt sáng trở thành "lá bài tẩy" trên hàng công U17 Việt Nam. "Em hội quân sau nên phải nỗ lực để hòa nhập và bắt nhịp với các anh, liên tục chăm chỉ tập luyện. Em tập trung muộn hơn các anh 20 ngày nên chiến thuật vẫn còn phải nỗ lực hơn", Mạnh Quân chia sẻ.

Theo Mạnh Quân, HLV Cristiano Roland là người giúp cho anh từng bước phát triển sự nghiệp. “Thầy Roland luôn quan tâm đến các cầu thủ. Ông thường dành thời gian để hướng dẫn em, từ cách di chuyển cho đến tinh thần thi đấu trên sân cỏ”. Không chỉ Mạnh Quân, nhiều cầu thủ của U17 Việt Nam cũng trưởng thành sau quãng thời gian được dìu dắt bởi nhà cầm quân người Brazil.

Những Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách, Mạnh Cường… sẵn sàng thể hiện lối bóng đá đẹp mắt, tinh thần tự tin. Các cầu thủ mạnh dạn phối hợp nhỏ, không e ngại trước sự vây ráp của đối thủ, nhằm tìm ra những kẽ hở cần thiết trước vòng cấm và mở ra cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Nhờ đó, U17 Việt Nam đã toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào trước Macau, Quần đảo Bắc Mariana, Malaysia, Hong Kong hay Singapore, tại vòng loại U17 châu Á 2026.

"Với quan điểm của tôi, các cầu thủ đều có chất lượng tốt. Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng. Vì vậy sự đoàn kết, ham học hỏi, nỗ lực cố gắng của bản thân mới là điều quan trọng nhất", HLV Cristiano Roland nói về hành trình ấn tượng của U17 Việt Nam. “Cách đào tạo của tôi với các cầu thủ trẻ là luôn chuẩn bị cho họ những con đường để đi. Tôi rất hạnh phúc khi mang tới con đường mà đội bóng tin tưởng. Kết quả ngày hôm nay cho thấy U17 Việt Nam là một tập thể mạnh.

Sau vòng loại, kể cả tôi hay các cầu thủ đều luôn muốn học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Điều đó tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ tự tin hướng tới tương lai, trước mắt là VCK châu Á. Sắp tới, các cầu thủ U17 Việt Nam trở về CLB, tiếp tục cố gắng rèn luyện”.

