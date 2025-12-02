Giám đốc trí tuệ nhân tạo của Apple từ chức

Biểu tượng của Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian, trong thông báo ngày 1/12, ông John Giannandrea, Giám đốc AI của Apple, sẽ rời vị trí sau bảy năm gắn bó. Người kế nhiệm là Amar Subramanya, nhà nghiên cứu AI kỳ cựu từng làm việc nhiều năm tại Google và Microsoft. Trong thời gian chuyển tiếp, ông Giannandrea sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho đến khi chính thức nghỉ hưu vào mùa xuân năm sau.

Giám đốc điều hành Tim Cook cảm ơn những đóng góp của ông Giannandrea, cho biết vị lãnh đạo này đã giúp Apple xây dựng và thúc đẩy các nỗ lực AI, đồng thời đặt nền móng để công ty tiếp tục đổi mới. Tuy nhiên, sự ra đi của ông Giannandrea diễn ra trong bối cảnh Apple bị tụt lại phía sau các đối thủ trong việc tung ra các tính năng AI tạo sinh, đặc biệt là với Siri - sản phẩm từng được xem là biểu tượng của hãng.

Apple giới thiệu bộ sản phẩm Apple Intelligence vào tháng 6/2024 với kỳ vọng đưa hãng sánh ngang các tên tuổi dẫn đầu như OpenAI hay Google. Dù vậy, các cải tiến được tung ra chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, như dịch ngôn ngữ theo thời gian thực trên tai nghe AirPods hay giọng nói AI trong ứng dụng tập luyện - những tính năng mà đối thủ đã có từ nhiều năm trước. Bản nâng cấp toàn diện cho Siri, được hứa hẹn suốt hơn một năm qua, liên tục bị trì hoãn và theo đánh giá của giới phân tích, phải đến ít nhất năm 2026 mới có thể hoàn thiện.

Ông Craig Federighi, Phó chủ tịch phụ trách mảng phần mềm của Apple, thừa nhận tại hội nghị nhà phát triển hồi tháng 6 rằng việc cải tiến Siri “cần thêm thời gian để đạt tiêu chuẩn chất lượng cao” của công ty. Ông Tim Cook sau đó cũng khẳng định Apple đang đạt được những tiến triển tích cực với Siri cá nhân hóa hơn trong thời gian tới.

Với việc bổ nhiệm Amar Subramanya, Apple phát đi tín hiệu siết chặt chiến lược AI. Ông Subramanya từng là Phó chủ tịch AI tại Microsoft, có 16 năm làm việc tại Google và từng giữ vai trò trưởng bộ phận kỹ thuật cho trợ lý Gemini - một trong những nền tảng AI hàng đầu hiện nay.

Apple cho biết một số nhóm từng trực thuộc quản lý của ông Giannandrea sẽ được chuyển sang dưới quyền Giám đốc vận hành Sabih Khan và lãnh đạo mảng dịch vụ Eddy Cue, nhằm tái cơ cấu hoạt động AI theo hướng tập trung và linh hoạt hơn.

Dù cổ phiếu Apple tăng khoảng 16% trong năm 2025, mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều ông lớn công nghệ đang mạnh tay đầu tư hàng tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, chip và mô hình AI tiên tiến. Apple khẳng định đã tăng đáng kể chi tiêu cho AI từ tháng 8, đồng thời ký thỏa thuận tích hợp ChatGPT của OpenAI vào một số sản phẩm, bao gồm Siri.

Tuy nhiên, khác với Microsoft hay Google, Apple theo đuổi hướng tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên xử lý AI trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào hạ tầng đám mây. Giới phân tích cho rằng hệ sinh thái người dùng trung thành của Apple vẫn là lợi thế lớn, song cuộc đua phần cứng AI đang nóng lên, đặc biệt sau khi nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive hợp tác cùng OpenAI phát triển thiết bị AI mới, có thể ra mắt trong vài năm tới.

Việc thay đổi lãnh đạo mảng AI được xem là chương mới của Apple trong nỗ lực củng cố vị thế giữa làn sóng trí tuệ nhân tạo đang tái định hình toàn bộ ngành công nghệ.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: baotintuc.vn