Với 3 giếng trời, nhà trong hẻm ,luôn ngập nắng gió ,giữa lòng Đà Nẵng

Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ tại Đà Nẵng, ngôi nhà bị “vây kín” bởi các ngôi nhà cao tầng. Ảnh: Phi House
Vì vậy, nhóm kiến trúc sư bố trí 3 ô giếng trời. Hai ô ở giữa nhà để lấy nắng, ô cuối nhà để lấy gió. Ảnh: Phi House
Nhờ cách thiết kế này, các phòng trong nhà không hề bí bách, ngột ngạt mà trái lại vô cùng thoáng sáng. Ảnh: Phi House
Khoảng sân nhỏ vừa là chỗ để xe vừa là bước đệm trước khi vào không gian chính. Ảnh: Phi House
Thiết kế nội thất hướng tới phong cách hiện đại. Phòng khách và bếp - ăn bố trí liền mạch, tạo cảm giác không gian như rộng hơn. Ảnh: Phi House
Màu xanh được đưa vào không gian sống nhẹ nhàng và tinh tế. Ảnh: Phi House
Tủ bếp chữ I nhỏ gọn và tiết kiệm diện tích. Ảnh: Phi House
Cầu thang gỗ chắc chắn dẫn lên các tầng của ngôi nhà. Ảnh: Phi House
Giếng trời là một giải pháp kỹ thuật tối ưu lấy sáng và gió cho ngôi nhà. Ảnh: Phi House
Phòng ngủ có cửa sổ mở ra giếng trời. Ảnh: Phi House
Phòng tắm hiện đại. Ảnh: Phi House
Sân thượng được bố trí thành khu vườn mini với cây cối và hòn non bộ. Ảnh: Phi House
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn