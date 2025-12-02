Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Với 3 giếng trời, nhà trong hẻm ,luôn ngập nắng gió ,giữa lòng Đà Nẵng

Dù bị nhiều công trình lớn bao quanh nhưng ngôi nhà không hề bí bách nhờ thiết kế 3 hệ giếng trời để lấy sáng và thông gió.

Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ tại Đà Nẵng, ngôi nhà bị “vây kín” bởi các ngôi nhà cao tầng. Ảnh: Phi House

Vì vậy, nhóm kiến trúc sư bố trí 3 ô giếng trời. Hai ô ở giữa nhà để lấy nắng, ô cuối nhà để lấy gió. Ảnh: Phi House

Nhờ cách thiết kế này, các phòng trong nhà không hề bí bách, ngột ngạt mà trái lại vô cùng thoáng sáng. Ảnh: Phi House

Khoảng sân nhỏ vừa là chỗ để xe vừa là bước đệm trước khi vào không gian chính. Ảnh: Phi House

Thiết kế nội thất hướng tới phong cách hiện đại. Phòng khách và bếp - ăn bố trí liền mạch, tạo cảm giác không gian như rộng hơn. Ảnh: Phi House

Màu xanh được đưa vào không gian sống nhẹ nhàng và tinh tế. Ảnh: Phi House

Tủ bếp chữ I nhỏ gọn và tiết kiệm diện tích. Ảnh: Phi House

Cầu thang gỗ chắc chắn dẫn lên các tầng của ngôi nhà. Ảnh: Phi House

Giếng trời là một giải pháp kỹ thuật tối ưu lấy sáng và gió cho ngôi nhà. Ảnh: Phi House

Phòng ngủ có cửa sổ mở ra giếng trời. Ảnh: Phi House

Phòng tắm hiện đại. Ảnh: Phi House

Sân thượng được bố trí thành khu vườn mini với cây cối và hòn non bộ. Ảnh: Phi House

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: giữa lòng Đà Nẵng ,luôn ngập nắng gió ,Với 3 giếng trời ,nhà trong hẻm

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP