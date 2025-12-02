Khởi công, khánh thành 232 dự án chào mừng Đại hội 14

Sáng 1/12, tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 232 dự án, công trình của bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tại 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công và khánh thành trong dịp Đại hội 14. Trong đó có 149 dự án dự kiến khởi công và 83 dự án khánh thành.

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa. Dự kiến 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và lãnh đạo các bộ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu sáng 1/12. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn các dự án thực sự là trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa về kinh tế - xã hội. Công tác chuẩn bị phải ngắn gọn, cô đọng nhưng thể hiện được quy mô, tầm vóc; tránh dàn trải, thiếu trọng tâm.

Sự kiện được tổ chức vào thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia, đặc biệt là các đột phá về phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. Vì vậy, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện báo cáo, đánh giá kết quả, thành tựu, những khó khăn đã vượt qua và rút ra bài học cho giai đoạn tới.

Ông Hà nhấn mạnh cần ưu tiên chọn các công trình tiêu biểu làm điểm cầu trung tâm, bảo đảm sự lan tỏa và toàn diện về lĩnh vực, phản ánh nỗ lực của bộ ngành, địa phương trong đóng góp phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan được giao hoàn tất việc chuẩn bị khởi công và khánh thành trước ngày 19/12.

Trước đó, ngày 19/8, Chính phủ đã tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án tại 34 tỉnh, thành với tổng vốn khoảng 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong số này có 80 công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực hạ tầng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh được chọn làm điểm cầu trung tâm.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026.

