Vụ cha xích con trong phòng để đi làm: Hai cháu đã được giao cho bà ngoại chăm sóc

Ông Y Ngơn Niê cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương đã đưa hai cháu nhỏ về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning để chăm sóc. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ông bà ngoại cũng rất khó khăn, nhưng do mẹ của các cháu đã mất thì đây là phương án phù hợp nhất.

“Chiều nay (2/12), UBND xã sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai cháu nhằm cải thiện sức khỏe và ổn định tinh thần. Cơ quan chức năng đang giám định thương tật trên cơ thể hai cháu để có thêm cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc”, ông Y Ngơn Niê cho biết thêm.

Cũng trong sáng nay, một số nhà hảo tâm biết thông tin vụ việc cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu.

Hai cháu nhỏ đã được đưa về nhà ông bà ngoại và được một số mạnh thường quân đến thăm hỏi.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, ngày 1/12, Công an xã Ea Ktur nhận tin báo về việc cháu H.H.N.N (SN 2014) và em gái H.L.N.N (SN 2017) bị cha nhốt trong phòng, một cháu còn bị xích chân vào kệ giường.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến hiện trường xác minh và triệu tập ông N.T.Đ lên làm việc. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. cho biết, do mẹ các cháu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, hai cháu đã nghỉ học không ai trông nom. Vì phải đi làm hàng ngày, ông đã nhốt và xích chân con trong phòng để cho cháu đỡ nghịch.

