Tuyên án chung thân đối tượng giết người vì bị kích động

Theo bản án sơ thẩm, tối 14/6, anh Nguyễn Chí Cường (SN 1994, ở Hà Nội) uống bia với em trai của Hưng cùng một người khác. Khoảng 1h30’ hôm sau, em trai Hưng say rượu nên được đưa về nhà. Tuy nhiên khi đến nhà, Hưng không cho các bạn dìu vào trong mà còn chửi bới.

Bị cáo Hưng tại phiên tòa.

Hưng tưởng em mình bị đánh nên vào bếp, lấy hai con dao mang ra đâm anh Cường nhưng không trúng, sau đó mẹ đẻ Hưng ôm và can ngăn. Mọi người phải giải thích rằng, em trai uống say nên được các bạn đưa về chứ không phải đánh nhau nên Hưng hẹn hôm sau sẽ đến nhà Cường xin lỗi.

Anh Cường không đồng ý và có lời lẽ thách thức Hưng. Bực tức, Hưng lấy một dao nhọn dài 33cm đuổi đâm Cường rồi hai bên xô xát. Anh Cường bị Hưng đâm một nhát vào vùng hiểm nên tử vong.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân