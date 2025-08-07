Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường Ghana thiệt mạng do rơi trực thăng

Quân đội Ghana cho biết trước đó chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc radar. Máy bay cất cánh từ Thủ đô Accra và đang trên hành trình chở các quan chức tới thị trấn Obuasi dự một sự kiện quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng. (Nguồn: Mordern Ghana)

Toàn bộ 8 người trên trực thăng, gồm 3 người thuộc phi hành đoàn, thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Chánh Văn phòng Tổng thống Ghana, ông Julius Debrah, cho biết đây được coi là "thảm họa quốc gia" và Tổng thống Ghana đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng Ghana đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Võ Giang

Nguồn tin: Báo VOV