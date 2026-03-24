Rời Hà Nội vào Đà Nẵng sống 6 tháng, tôi nói thật: Thu nhập 20-30 triệu chỉ “đủ sống”, khó dư nếu mắc 3 sai lầm này

Rất nhiều người "ôm mộng" rời Hà Nội để chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Hình dung về một thành phố biển trong lành, nhịp sống nhẹ nhàng và ít áp lực khiến không ít người nghĩ rằng chỉ cần thích là có thể chuyển vào bất cứ lúc nào.

Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Việc thay đổi nơi sống, đặc biệt là từ một thành phố lớn như Hà Nội sang một môi trường khác, đòi hỏi phải có sự tính toán khá kỹ. Bạn cần cân nhắc lại nhiều yếu tố như công việc, nguồn thu nhập, môi trường sống và cả khả năng thích nghi với nhịp sống mới. Bởi không phải ai cũng thật sự phù hợp với cuộc sống ở Đà Nẵng.

Sau khoảng 6 tháng chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, anh Nguyễn Viết Thìn đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về cuộc sống ở Đà Nẵng, cũng như những sai lầm phổ biến mà không ít người mắc phải khi mới chuyển đến thành phố biển này.

Rời Hà Nội vào Đà Nẵng: Thu nhập 20 - 30 triệu/tháng liệu có đủ sống?

Anh Thìn chia sẻ, rất nhiều người đã nhắn tin hỏi anh câu này khi có ý định rời phố về biển. Để trả lời thật lòng thì con số này "đủ" hay "thiếu" phụ thuộc hoàn toàn vào vị thế và cách bạn quản lý tài chính.

- Nếu còn độc thân: Mức thu nhập này là đủ và còn dư nếu biết quản lý.

- Nếu gia đình 1 - 2 con: Chỉ đủ sống nhưng sẽ không thoải mái nếu chưa có nhà.

- Nếu vừa thuê nhà vừa muốn tích lũy đầu tư thì phải tính rất kỹ.

Thử bóc tách một vài con số thực tế để bạn dễ hình dung về chi phí sinh hoạt hàng tháng.

- Thuê nhà : 6 - 12 triệu

- Ăn uống : 6 - 10 triệu (gia đình 3 - 4 người)

- Điện nước, sinh hoạt : 2 - 4 triệu

- Con cái, học hành, phát sinh: Rất khó đoán

Đà Nẵng rẻ hơn Hà Nội, đó là điều chắc chắn, nhưng thực tế không rẻ như nhiều người vẫn tưởng tượng. Các dịch vụ chất lượng cao tại đây vẫn có cái giá tương xứng. Nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ bị rơi vào cái bẫy "chi tiêu theo cảm xúc" vì thấy cái gì cũng có vẻ mềm hơn ngoài Hà Nội một chút.

Sai lầm phổ biến của người mới chuyển đến Đà Nẵng: Mua nhà sớm để ổn định

Theo kinh nghiệm của anh Thìn, sai lầm lớn nhất của nhiều người khi mới đến Đà Nẵng là quyết định mua nhà quá nhanh.

Nhiều người chỉ đến đây du lịch vài ngày, thấy thành phố quá dễ chịu nên lập tức muốn mua một căn nhà hoặc một lô đất để gắn bó lâu dài. Nhưng sống lâu dài và đi du lịch là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

"Mỗi khu ở Đà Nẵng có một nhịp sống khác nhau. Có khu rất yên tĩnh, hợp gia đình, khu gần biển nhưng đông khách du lịch, có khu phù hợp đầu tư dài hạn nhưng không tiện sinh hoạt ngay.

Sai lầm lớn nhất mình thường thấy của 1 số người đó là: Đi du lịch 3-5 ngày, thấy thích quá, bị luỵ rồi quyết định mua luôn trong chốc lát.. nhưng đời đâu như là mơ. Khi mà sống kiểu an cư nó khác với sống kiểu đi du lịch rất nhiều.

Đà Nẵng không thiếu sản phẩm, phân khúc mà thứ thiếu là thời gian đủ lâu để bạn hiểu mình hợp ở chỗ nào. Thuê 6 tháng tới 1 năm không phải phí tiền đâu các bạn, mà nó là khoản phí để mua sự chắc chắn, ở được lâu dài và sinh lời bền vững tại đây" - anh Thìn chia sẻ.

Đà Nẵng không áp lực như Hà Nội, nhưng có một điều rất "nguy hiểm"

Ở Hà Nội, chỉ cần bước ra ngoài là bạn có thể cảm nhận được nhịp sống gấp gáp. Người ta nói chuyện công việc ở quán cà phê, bàn dự án ở bàn ăn và thậm chí khi giải trí cũng nghĩ đến chuyện kinh doanh. Áp lực đó đôi khi khiến người ta mệt mỏi, nhưng cũng chính nó giữ cho nhiều người luôn trong trạng thái cố gắng.

Trong khi đó, ở Đà Nẵng, không ai thực sự quan tâm bạn đang làm được bao nhiêu tiền hay tháng này bạn đạt được thành tích gì. Thành phố này có nhịp sống nhẹ nhàng hơn và ít tạo ra cảm giác phải chạy đua. Điều này có thể rất dễ chịu, nhưng cũng có một mặt khác. Nếu động lực của bạn trước giờ chủ yếu đến từ áp lực bên ngoài, thì khi áp lực biến mất, bạn cũng có thể chậm lại rất nhanh.

Cái "nguy hiểm" nhất ở Đà Nẵng chính là cảm giác "thôi cũng được". Với thu nhập 20 - 30 triệu, thành phố này cho bạn một cuộc sống bình yên, ít áp lực đến mức bạn dễ dàng hài lòng và dừng lại. Nếu không có một kế hoạch tài chính rõ ràng và tầm nhìn dài hạn, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái "ổn định mãi mãi" - tức là chỉ đủ sống qua ngày mà không có sự bứt phá về tài sản.

Cuối cùng, anh Thìn nhận ra ràng: "Cuối cùng thì sống ở đâu cũng vậy thôi. Không phải kiếm bao nhiêu mà là bạn giữ lại được bao nhiêu và tăng lên được bao nhiêu mới là quan trọng nhất".

Sau nửa năm trải nghiệm cuộc sống ở Đà Nẵng, anh Thìn nhận ra một điều khá rõ ràng: Thành phố này không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề trong cuộc sống.

Đà Nẵng không tự động khiến bạn sống tốt hơn. Nó chỉ mang lại một môi trường khác. Nếu bạn vẫn giữ lối sống cũ, áp lực cũ và cách suy nghĩ cũ thì dù ở Hà Nội hay Đà Nẵng, mọi thứ cũng không khác nhau nhiều.

Nhưng khi bạn thực sự muốn sống chậm lại một chút, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn và dành thời gian để suy nghĩ rõ mình muốn gì trong cuộc đời, thì Đà Nẵng là một môi trường khá phù hợp để bắt đầu hành trình mới.

Từng muốn quay về Hà Nội sau 3 tháng ở Đà Nẵng

Trong khoảng 3 tháng đầu sống ở Đà Nẵng, đã có lúc anh Thìn muốn quay lại Hà Nội.

"Không phải vì Đà Nẵng không tốt mà vì mình chưa kịp thay đổi với nhịp sống nơi đây. Lần nào ra Hà Nội có công việc, sáng mở mắt là thấy guồng quay, nhìn bạn bè mọi người nói chuyện dự án, tiền bạc, cơ hội.. Tự nhiên mình cũng bị cuốn theo.

Vào lại Đà Nẵng thì nhịp sống chậm hơn hẳn. Ít ồn ào, ít áp lực nhìn thấy bằng mắt. Và chính cái 'yên' đó làm mình hoang mang. Có những ngày mình tự hỏi : Liệu ở đây lâu mình có tụt lại phía sau không?" - anh Thìn chia sẻ.

Sau một thời gian suy nghĩ, anh nhận ra một điều khá thẳng thắn: Đà Nẵng không hề làm mình tụt lại. Vấn đề chỉ là mình đang mang theo cách sống cũ của Hà Nội vào một môi trường hoàn toàn khác. Và khi chuyển vào Đà Nẵng, buộc bạn phải tự điều chỉnh lại.

Sau khoảng ba tháng điều chỉnh lại cách làm việc, xây dựng mô hình công việc linh hoạt hơn và chú ý giữ sức khỏe ổn định hơn, anh Thìn mới bắt đầu cảm thấy mình thực sự hợp với cuộc sống ở Đà Nẵng.

Không phải vì thành phố này dễ kiếm tiền hơn. Mà vì anh đã tìm ra cách làm việc và kiếm tiền phù hợp với nhịp sống của nơi này. "Nên mỗi khi có người hỏi mình: Có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không?. Mình đều trả lời: Bạn đang muốn đổi môi trường, hay bạn sẵn sàng đổi cách sống? Hai cái đó khác nhau hoàn toàn".

Không phải ai cũng hợp với cuộc sống ở Đà Nẵng

Theo góc nhìn của anh Thìn, có một số nhóm người có thể sẽ không thật sự phù hợp với cuộc sống ở Đà Nẵng.

1. Người cần môi trường cạnh tranh cao để bật lên thì ở đây không có, cuộc sống ở Đà Nẵng là ít bon chen, biết đủ và tận hưởng.

2. Người quen mức thu nhập lớn và muốn gia tăng liên tục, thì ở Đà Nẵng sẽ tăng chậm, thậm chí rất chậm.

3. Người muốn xây network khủng trong 1-2 năm thì hệ sinh thái ở đây nhỏ hơn bạn nghĩ nên sẽ phát triển tương đối khó ở thời điểm này.

4. Người thích nhịp sống dồn dập rất tiếc ở đây 10 giờ đêm là đã lên giường đi ngủ rồi, có hoạt động giải trí thì chỉ ở vùng lõi về du lịch như phía biển Mỹ Khê khu vực nhiều khách nước ngoài lưu trú thôi.

Anh cũng chia sẻ thêm, những năm gần đây có thêm nhóm người: Người làm việc online. Nhóm này tăng rất nhanh, đặc biệt sau năm 2020-2021. Với các ngành nghề như: Designer, marketing, kinh doanh online, đầu tư tài chính... Những người có thể làm việc từ xa mà vẫn có khoản thu nhập lo cho cuộc sống, họ vẫn quyết định rời thành phố lớn áp lực, để về Đà Nẵng tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng thư giãn.

"Nhưng nếu bạn muốn sống khoẻ hơn, muốn nuôi con khoẻ và không áp lực, muốn chăm sóc bố mẹ, muốn xây tài sản dài hạn, muốn tránh xa áp lực hay khói bụi... thì Đà Nẵng lại là lựa chọn để bạn đáng cân nhắc" - anh Thìn khẳng định.

Ảnh: NVCC

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Phụ nữ Mới