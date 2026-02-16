Rẽ vội tại đèn xanh, xe máy bị ôtô đâm bay

Your browser does not support the video tag.

Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, khi đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc Porsche tăng tốc đi thẳng. Đúng lúc này, một xe máy rẽ trái cắt ngang đầu xe khiến tài xế ôtô không kịp xử lý. Va chạm mạnh khiến người đi xe máy cùng phương tiện bị hất văng xa. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Tình huống trong video là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến việc thoát khỏi ngã tư ở Việt Nam gặp nhiều xung đột. Khi đèn chuyển xanh, ở hầu hết những quốc gia khác, những phương tiện đi thẳng sẽ đạp ga tăng tốc rất nhanh để thoát khỏi ngã tư mà không cần quan tâm tới phương tiện ở hướng cắt ngang. Trong khi đó tại Việt Nam, rủi ro luôn tiềm ẩn nếu tăng tốc nhanh như vậy, với các xe cắt ngang như trong video.

Vì vậy, khi đi qua giao lộ, kể cả lúc đèn xanh, tài xế nên giữ tốc độ vừa phải và quan sát kỹ hai bên. Với các xe rẽ trái, cần nhường đường cho các xe đi thẳng và đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh cắt đầu xe để hạn chế va chạm nghiêm trọng.

Theo nghị định 168/2024 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi xe máy không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau phạt 200.000-400.000 đồng, nếu gây tai nạn, phạt 10-14 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Hải

Nguồn tin: vnexpress.net