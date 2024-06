Nghệ An: Đi ngược chiều, xe máy bị ôtô đâm bay

Your browser does not support the video tag.

Video: Nhien Pham

Tình huống giao thông: Người đàn ông đi xe máy ngược chiều, vòng qua phía sau chiếc xe tải đang dừng bên đường để lên vỉa hè. Lúc này một chiếc ôtô màu trắng phóng tốc độ cao lao thẳng về phía đuôi xe tải, cú va chạm mạnh xảy ra đâm bẹp xe máy, người đàn ông đi xe máy mắn khi bị hất văng lên cao vào ngã vào phía vỉa hè. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Trong mọi tình huống, người đi xe máy không được đi ngược chiều dù chỉ là đoạn ngắn. Đặc biệt, trong các trường hợp khuất tầm nhìn càng nguy hiểm. Các lái xe cần kiểm soát tốc độ không phóng nhanh mất kiểm soát nguy cơ gây tai nạn cao.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net