Highlands Coffee bị 'réo tên' giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh của Đồ hộp Hạ Long

Ngay sau khi thông tin vụ việc được công bố, giới đầu tư và người tiêu dùng đã nhanh chóng tìm lại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (được công bố ngày 30/8/2025). Dữ liệu tại trang 20, mục Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ số 6 về Phải thu ngắn hạn khách hàng, ghi nhận Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee) là một trong những khách hàng có giao dịch thường xuyên và công nợ lớn với Đồ hộp Hạ Long.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Thông tin này lập tức gây hoang mang cho cộng đồng người tiêu dùng bởi có thể bên cạnh các sản phẩm như hạt sen hay vải đóng hộp thì người tiêu dùng lo ngại liệu hãng đồ uống này có sử dụng các sản phẩm chế biến khác từ thịt hay không. Đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm bánh mì que, bánh mặn tại chuỗi Highlands Coffee.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm nhận định rằng với quy trình chế biến đồ hộp công nghiệp, việc sử dụng thịt nhiễm bệnh không chỉ vi phạm Luật An toàn thực phẩm 2010 mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh nguy hiểm cho cộng đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Đáng chú ý, kết quả phân tích còn chỉ ra sự hiện diện của virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF) xuất hiện cả trong các sản phẩm đã qua chế biến và các loại thực phẩm đóng hộp khác.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn