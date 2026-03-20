Quỹ bình ổn chi khoảng 3.000 tỉ đồng trong 10 ngày, vì sao giá xăng dầu vẫn tăng mạnh?

Khách đổ xăng tại cây xăng trên đường Tống Văn Trân (phường Tân Phú, TP.HCM) - Ảnh: HỮU HẠNH

Trong đó, xăng E5RON92 có giá 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít; xăng RON95-III có giá 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S có giá 33.420 đồng/lít (tăng 6.395 đồng/lít); dầu hỏa có giá 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 22.189 đồng/kg (tăng 3.528 đồng/kg).

Áp lực từ giá dầu thế giới tăng mạnh

Như vậy kể từ thông báo điều hành gần nhất vào ngày 14-3 với việc giữ nguyên giá liên tiếp trong hai kỳ, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng mạnh trở lại. Nếu tính từ thời điểm biến động xung đột đến nay, giá xăng dầu đang tiếp tục có xu hướng tăng mạnh tới gần gấp đôi, hầu hết là tăng giá trong khi chỉ có một phiên giảm giá ngày 11-3.

Nêu lý do điều chỉnh tăng giá, Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12 đến ngày 19-3) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang.

Trong đó, các cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng.

Quỹ bình ổn giảm còn 2.600 tỉ đồng, tiêu hơn nửa số dư trong 10 ngày

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết số 36 của Chính phủ cùng các chỉ đạo liên quan, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Lý do là bởi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu diesel và 4.000 đồng/lít, kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut) từ kỳ điều hành ngày 10-3 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Vì vậy, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỉ đồng.

Như vậy so với thời điểm trước khi chi sử dụng quỹ là khoảng 5.600 tỉ đồng là đầu tháng 3, quỹ bình ổn đã chi tới hơn nửa số dư của quỹ, khoảng 3.000 tỉ đồng chỉ trong gần 10 ngày qua.

Theo bộ này, việc giảm dần mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bảo đảm duy trì số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục sử dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Về phương án sử dụng quỹ bình ổn, bộ sẽ tiếp tục không thực hiện trích lập quỹ cho tất cả các mặt hàng nhưng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức giảm so với trước. Bao gồm: xăng sinh học, xăng không chì chi quỹ là 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); dầu diesel: 4.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); dầu mazut: 3.000 đồng/lít, kg (giảm 1.000 đồng/lít, kg).

Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường hiện nay có thể lên mức: xăng E5RON92 ở mức 30.177 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 33.690 đồng/lít; dầu diesel 0.05S ở mức 37.420 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 25.189 đồng/kg.

Giá xăng Việt Nam so với các nước ra sao? Bộ Công Thương cho hay, theo thông tin công bố trên trang web https://www.globalpetrolprices.com, giá bán xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận tính đến ngày 16-3 có sự chênh lệch như sau. Cụ thể với giá xăng: Malaysia 0,680 USD/lít (17.877 đồng/lít); Indonesia 0,730 USD/lít (19.191 đồng/lít); Việt Nam 0,990 USD/lít (26.027 đồng/lít); Trung Quốc 1,192 USD/lít (31.337 đồng/lít); Thái Lan 1,292 USD/lít (33.966 đồng/lít); Campuchia 1,325 USD/lít (34.834 đồng/lít); Lào 1,782 USD/lít (46.848 đồng/lít). Đối với giá dầu diesel, Malaysia 0,795 USD/lít (20.900 đồng/lít); Indonesia 0,861 USD/lít (22.635 đồng/lít); Việt Nam 1,038 USD/lít (27.289 đồng/lít); Trung Quốc 1,059 USD/lít (27.841 đồng/lít); Thái Lan 0,932 USD/lít (24.502 đồng/lít); Campuchia 1,288 USD/lít (33.861 đồng/lít); Lào 1,536 USD/lít (40.381 đồng/lít). Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Hiện bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá trên là: 137,072 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,312 USD/thùng, tương đương tăng 17,40%); 150,392 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,222 USD/thùng, tương đương tăng 16,43%); 202,556 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,286 USD/thùng, tương đương tăng 28,80%); 193,998 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 30,438 USD/thùng, tương đương tăng 18,61%); 759,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,192 USD/tấn, tương đương tăng 13,14%).

